Подрядчик «Роснефти» в ХМАО поднял вахтовикам размер компенсации за питание

08 декабря 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Вахтовикам из ХМАО увеличили компенсацию за питание на 67% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нефтесервисная компания «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска, которая работает на месторождениях «Роснефти», «Лукойла» и «Газпрома» в ХМАО, подняла вахтовикам размер компенсации за питание во время вахты. Об этом сообщил агентству сотрудник предприятия. «Вахтовикам почти в два раза подняли ежедневную доплату за питание. Раньше получали около 400, сейчас почти 800 рублей в день», — рассказал машинист СНПХ. В приказе генерального директора СНПХ Ильфата Галимьянова, который есть в распоряжении агентства, указано, что размер доплат увеличили из-за инфляции. «С целью обеспечения нормальных условий труда, а также в связи с инфляционными процессами проиндексировать частичную компенсацию питания на 66,7%: с 460 до 767 рублей в сутки. Выплата „Компенсация питания“ устанавливается для списочного состава бригад цехов ТиКРС, Бурения и ЗБС, водителей, машинистов и мотористов беговой спецтехники автоколонн, работающих вахтовым методом», — указано в документе. Компенсацию не выплачивают во время отпуска, больничного, командировки, при прогуле работы. Ранее URA.RU писало, что компания «Самотлорнефтепромхим» набирает персонал в ХМАО для работы на нефтегазовых месторождениях. Мастеру буровой компания платит до 400 тысяч рублей за 30-дневную вахту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нефтесервисная компания «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска, которая работает на месторождениях «Роснефти», «Лукойла» и «Газпрома» в ХМАО, подняла вахтовикам размер компенсации за питание во время вахты. Об этом сообщил агентству сотрудник предприятия. «Вахтовикам почти в два раза подняли ежедневную доплату за питание. Раньше получали около 400, сейчас почти 800 рублей в день», — рассказал машинист СНПХ. В приказе генерального директора СНПХ Ильфата Галимьянова, который есть в распоряжении агентства, указано, что размер доплат увеличили из-за инфляции. «С целью обеспечения нормальных условий труда, а также в связи с инфляционными процессами проиндексировать частичную компенсацию питания на 66,7%: с 460 до 767 рублей в сутки. Выплата „Компенсация питания“ устанавливается для списочного состава бригад цехов ТиКРС, Бурения и ЗБС, водителей, машинистов и мотористов беговой спецтехники автоколонн, работающих вахтовым методом», — указано в документе. Компенсацию не выплачивают во время отпуска, больничного, командировки, при прогуле работы. Ранее URA.RU писало, что компания «Самотлорнефтепромхим» набирает персонал в ХМАО для работы на нефтегазовых месторождениях. Мастеру буровой компания платит до 400 тысяч рублей за 30-дневную вахту.