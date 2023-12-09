09 декабря 2023
08 декабря 2023

Во время пожара в гараже погиб пермяк

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
Спасатели потушили гараж в Очерском округе Фото:

В Очерском округе Пермского края 9 декабря ночью во время пожара в гараже погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«В Очерском округе спасатели потушили пожар в гараже, спасли грузовик и не допустили распространения огня на другие строения. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — говорится в сообщении представителей ведомства.

По данным МЧС, в тушении огня участвовали 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 62 квадратных метра.

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В Очерском округе Пермского края 9 декабря ночью во время пожара в гараже погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В Очерском округе спасатели потушили пожар в гараже, спасли грузовик и не допустили распространения огня на другие строения. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным МЧС, в тушении огня участвовали 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 62 квадратных метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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