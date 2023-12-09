Во время пожара в гараже погиб пермяк

Спасатели потушили гараж в Очерском округе
В Очерском округе Пермского края 9 декабря ночью во время пожара в гараже погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своем telegram-канале.
«В Очерском округе спасатели потушили пожар в гараже, спасли грузовик и не допустили распространения огня на другие строения. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — говорится в сообщении представителей ведомства.
По данным МЧС, в тушении огня участвовали 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 62 квадратных метра.
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