Происшествия Пожары Во время пожара в гараже погиб пермяк 10 декабря 2023 в 13:46 Размер текста - 17 + Спасатели потушили гараж в Очерском округе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Очерском округе Пермского края 9 декабря ночью во время пожара в гараже погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В Очерском округе спасатели потушили пожар в гараже, спасли грузовик и не допустили распространения огня на другие строения. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным МЧС, в тушении огня участвовали 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 62 квадратных метра. В Очерском округе Пермского края 9 декабря ночью во время пожара в гараже погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В Очерском округе спасатели потушили пожар в гараже, спасли грузовик и не допустили распространения огня на другие строения. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным МЧС, в тушении огня участвовали 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 62 квадратных метра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям