В ХМАО бюджетники пожаловались Путину на скандального депутата

В ХМАО сотрудники МАУ «Культура» пожаловались Путину на депутата Насибуллина

10 декабря 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Сотрудники МАУ «Культура» написали жалобу на депутата Насибуллина Фото: Александр Мамаев © URA.RU Коллектив муниципального автономного учреждения «Культура» из Урая (ХМАО) пожаловался президенту России Владимиру Путину и губернатору Югры Наталье Комаровой на местного депутата Леонарда Насибуллина. Об этом рассказал представитель учреждения журналисту URA.RU. «Мы возмущены действиями депутата Думы Урая Л.Ф. Насибуллина, который, на наш взгляд, позволяет себе выдавать свое субъективное мнение за объективную оценку, передергивая факты, умышленно создавая конфликтные ситуации, провоцируя ссоры и агрессию в людях. По нашему мнению, он стал переходить на личности, навешивая на работников культуры ярлыки, пользуясь слухами, сплетнями, непроверенной информацией», — написано в документе, которое есть в распоряжении URA.RU. Коллектив «Культуры» направил обращение к представителям органов муниципальной, региональной, федеральной власти, депутатам всех уровней, представителям прокуратуры, судебных органов. Сотрудники МАУ «Культура» собрали 108 подписей. В обращении они попросили остановить оказываемое психологическое давление и преследование, вызванные депутатом Насибуллиным. Сам депутат в разговоре с URA.RU назвал обвинения голословными. «Сегодня в мой адрес поступили голословные обвинения со стороны 108 сотрудников МАУ „Культура“, которые я расцениваю как распространение клеветы в СМИ порочащую мою честь и деловую репутацию», — сообщил депутат. Он также уточнил, что по данному факту он уже обратился в дежурную часть полиции ОМВД России по Ураю с требованием установить личности каждого из 108 работников культуры и возбудить уголовные дела по ст. 128.1. УК РФ (клевета). Также Насибуллин собирается через суд требовать с МАУ «Культуры» опровержения данной информации и возмещения морального ущерба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коллектив муниципального автономного учреждения «Культура» из Урая (ХМАО) пожаловался президенту России Владимиру Путину и губернатору Югры Наталье Комаровой на местного депутата Леонарда Насибуллина. Об этом рассказал представитель учреждения журналисту URA.RU. «Мы возмущены действиями депутата Думы Урая Л.Ф. Насибуллина, который, на наш взгляд, позволяет себе выдавать свое субъективное мнение за объективную оценку, передергивая факты, умышленно создавая конфликтные ситуации, провоцируя ссоры и агрессию в людях. По нашему мнению, он стал переходить на личности, навешивая на работников культуры ярлыки, пользуясь слухами, сплетнями, непроверенной информацией», — написано в документе, которое есть в распоряжении URA.RU. Коллектив «Культуры» направил обращение к представителям органов муниципальной, региональной, федеральной власти, депутатам всех уровней, представителям прокуратуры, судебных органов. Сотрудники МАУ «Культура» собрали 108 подписей. В обращении они попросили остановить оказываемое психологическое давление и преследование, вызванные депутатом Насибуллиным. Сам депутат в разговоре с URA.RU назвал обвинения голословными. «Сегодня в мой адрес поступили голословные обвинения со стороны 108 сотрудников МАУ „Культура“, которые я расцениваю как распространение клеветы в СМИ порочащую мою честь и деловую репутацию», — сообщил депутат. Он также уточнил, что по данному факту он уже обратился в дежурную часть полиции ОМВД России по Ураю с требованием установить личности каждого из 108 работников культуры и возбудить уголовные дела по ст. 128.1. УК РФ (клевета). Также Насибуллин собирается через суд требовать с МАУ «Культуры» опровержения данной информации и возмещения морального ущерба.