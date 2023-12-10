В ХМАО выставили на продажу торговый центр за 230 миллионов рублей. Фото

11 декабря 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Торговый центр продают вместе с арендаторами (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу двухэтажный торговый центр, который оценили в 230 миллионов рублей. В ТЦ уже работают магазины арендаторов. Площадь всего объекта составляет более 2,5 тысячи квадратных метров. «Торговый дом полностью заселен арендаторами: продукты, бытовая техника, бытовая химия и парфюмерия, ресторан, игровой клуб», — говорится в публикации сервиса «Авито». ТЦ продают вместе с большой парковкой. По словам собственников центра, его якорными арендаторами являются сетевые магазины. Сам объект находится на первой линии, поэтому у него высокая проходимость покупателей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе выставили на продажу другой торговый центр. Тот объект оценили в 76 миллионов рублей. А недавно в Сургуте продали ТЦ, ранее принадлежавший опальному олигарху. Сумма сделки составила 750 миллионов. Торговый центр продают более чем за 230 миллионов рублей Фото: «Авито» (https://www.avito.ru)

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу двухэтажный торговый центр, который оценили в 230 миллионов рублей. В ТЦ уже работают магазины арендаторов. Площадь всего объекта составляет более 2,5 тысячи квадратных метров. «Торговый дом полностью заселен арендаторами: продукты, бытовая техника, бытовая химия и парфюмерия, ресторан, игровой клуб», — говорится в публикации сервиса «Авито». ТЦ продают вместе с большой парковкой. По словам собственников центра, его якорными арендаторами являются сетевые магазины. Сам объект находится на первой линии, поэтому у него высокая проходимость покупателей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе выставили на продажу другой торговый центр. Тот объект оценили в 76 миллионов рублей. А недавно в Сургуте продали ТЦ, ранее принадлежавший опальному олигарху. Сумма сделки составила 750 миллионов.