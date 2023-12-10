10 декабря 2023
09 декабря 2023

В ХМАО выставили на продажу торговый центр за 230 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Тюмень, торговый центр, покупатели, тц, посетители тц, тц гудвин
Торговый центр продают вместе с арендаторами (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу двухэтажный торговый центр, который оценили в 230 миллионов рублей. В ТЦ уже работают магазины арендаторов. Площадь всего объекта составляет более 2,5 тысячи квадратных метров.

«Торговый дом полностью заселен арендаторами: продукты, бытовая техника, бытовая химия и парфюмерия, ресторан, игровой клуб», — говорится в публикации сервиса «Авито». ТЦ продают вместе с большой парковкой.

По словам собственников центра, его якорными арендаторами являются сетевые магазины. Сам объект находится на первой линии, поэтому у него высокая проходимость покупателей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе выставили на продажу другой торговый центр. Тот объект оценили в 76 миллионов рублей. А недавно в Сургуте продали ТЦ, ранее принадлежавший опальному олигарху. Сумма сделки составила 750 миллионов.

Торговый центр продают более чем за 230 миллионов рублей
Торговый центр продают более чем за 230 миллионов рублей
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу двухэтажный торговый центр, который оценили в 230 миллионов рублей. В ТЦ уже работают магазины арендаторов. Площадь всего объекта составляет более 2,5 тысячи квадратных метров. «Торговый дом полностью заселен арендаторами: продукты, бытовая техника, бытовая химия и парфюмерия, ресторан, игровой клуб», — говорится в публикации сервиса «Авито». ТЦ продают вместе с большой парковкой. По словам собственников центра, его якорными арендаторами являются сетевые магазины. Сам объект находится на первой линии, поэтому у него высокая проходимость покупателей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе выставили на продажу другой торговый центр. Тот объект оценили в 76 миллионов рублей. А недавно в Сургуте продали ТЦ, ранее принадлежавший опальному олигарху. Сумма сделки составила 750 миллионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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