В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу двухэтажный торговый центр, который оценили в 230 миллионов рублей. В ТЦ уже работают магазины арендаторов. Площадь всего объекта составляет более 2,5 тысячи квадратных метров.
«Торговый дом полностью заселен арендаторами: продукты, бытовая техника, бытовая химия и парфюмерия, ресторан, игровой клуб», — говорится в публикации сервиса «Авито». ТЦ продают вместе с большой парковкой.
По словам собственников центра, его якорными арендаторами являются сетевые магазины. Сам объект находится на первой линии, поэтому у него высокая проходимость покупателей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе выставили на продажу другой торговый центр. Тот объект оценили в 76 миллионов рублей. А недавно в Сургуте продали ТЦ, ранее принадлежавший опальному олигарху. Сумма сделки составила 750 миллионов.
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