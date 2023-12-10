10 декабря 2023

Задохнувшийся в машине екатеринбуржец изменял жене

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Екатеринбурга занимались сексом и задохнулись угарным газом Фото:

Задохнувшийся в машине в Академическом районе екатеринбуржец Павел оказался женат. Скончавшаяся вместе с ним Анастасия была его любовницей. Интимную связь пара скрывала.

«Парочка встречалась давно, но скрывала свои отношения. В день смерти Павел взял машину у отца, чтобы вновь увидеться с тайной возлюбленной. В этом же автомобиле и были найдены их тела», — пишет портал Е1.

По словам родственника погибшего мужчины, пара не была под наркотиками. А машина, на которой любовники ездили, имела проблемы с выхлопной системой.

Трупы обнаженных молодых людей обнаружили 9 декабря на стоянке на улице Чкалова, 231. По предварительным данным, их смерть наступила из-за отравления угарным газом.

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Задохнувшийся в машине в Академическом районе екатеринбуржец Павел оказался женат. Скончавшаяся вместе с ним Анастасия была его любовницей. Интимную связь пара скрывала. «Парочка встречалась давно, но скрывала свои отношения. В день смерти Павел взял машину у отца, чтобы вновь увидеться с тайной возлюбленной. В этом же автомобиле и были найдены их тела», — пишет портал Е1. По словам родственника погибшего мужчины, пара не была под наркотиками. А машина, на которой любовники ездили, имела проблемы с выхлопной системой. Трупы обнаженных молодых людей обнаружили 9 декабря на стоянке на улице Чкалова, 231. По предварительным данным, их смерть наступила из-за отравления угарным газом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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