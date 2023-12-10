Задохнувшийся в машине екатеринбуржец изменял жене

11 декабря 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга занимались сексом и задохнулись угарным газом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Задохнувшийся в машине в Академическом районе екатеринбуржец Павел оказался женат. Скончавшаяся вместе с ним Анастасия была его любовницей. Интимную связь пара скрывала. «Парочка встречалась давно, но скрывала свои отношения. В день смерти Павел взял машину у отца, чтобы вновь увидеться с тайной возлюбленной. В этом же автомобиле и были найдены их тела», — пишет портал Е1. По словам родственника погибшего мужчины, пара не была под наркотиками. А машина, на которой любовники ездили, имела проблемы с выхлопной системой. Трупы обнаженных молодых людей обнаружили 9 декабря на стоянке на улице Чкалова, 231. По предварительным данным, их смерть наступила из-за отравления угарным газом.

Задохнувшийся в машине в Академическом районе екатеринбуржец Павел оказался женат. Скончавшаяся вместе с ним Анастасия была его любовницей. Интимную связь пара скрывала. «Парочка встречалась давно, но скрывала свои отношения. В день смерти Павел взял машину у отца, чтобы вновь увидеться с тайной возлюбленной. В этом же автомобиле и были найдены их тела», — пишет портал Е1. По словам родственника погибшего мужчины, пара не была под наркотиками. А машина, на которой любовники ездили, имела проблемы с выхлопной системой. Трупы обнаженных молодых людей обнаружили 9 декабря на стоянке на улице Чкалова, 231. По предварительным данным, их смерть наступила из-за отравления угарным газом.