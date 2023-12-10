Суд в ХМАО оправдал нефтяника, обвиняемого в аварии на объекте «Роснефти»

Няганский городской суд ХМАО оправдал инженера, которого обвиняли в аварии на объекте дочернего общества «Роснефти». Об этом сообщает официальная страница «Суды Югры» в соцсети Вконтакте.
«Суд, исследовав представленные доказательства, оценив и проанализировав их в отдельности и в совокупности, пришел к выводу о том, что в действиях подсудимого отсутствовал состав преступления […] В связи с чем суд вынес приговор, которым оправдал подсудимого», — передает сообщество «Суды Югры».
Инцидент произошел в 2020 году. Из-за неосторожных действий инженера произошел разлив нефти и возгорание. В аварии погиб сам инженер и оператор ООУ (обезвоживающей и обессоливающей установки — прим. URA.RU), двое сотрудников травмировались, а организации был нанесен ущерб в 34 миллиона рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.