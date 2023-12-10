10 декабря 2023
09 декабря 2023

Суд в ХМАО оправдал нефтяника, обвиняемого в аварии на объекте «Роснефти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд вынес оправдательный приговор Фото:

Няганский городской суд ХМАО оправдал инженера, которого обвиняли в аварии на объекте дочернего общества «Роснефти». Об этом сообщает официальная страница «Суды Югры» в соцсети Вконтакте.

«Суд, исследовав представленные доказательства, оценив и проанализировав их в отдельности и в совокупности, пришел к выводу о том, что в действиях подсудимого отсутствовал состав преступления […] В связи с чем суд вынес приговор, которым оправдал подсудимого», — передает сообщество «Суды Югры».

Инцидент произошел в 2020 году. Из-за неосторожных действий инженера произошел разлив нефти и возгорание. В аварии погиб сам инженер и оператор ООУ (обезвоживающей и обессоливающей установки — прим. URA.RU), двое сотрудников травмировались, а организации был нанесен ущерб в 34 миллиона рублей.

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Няганский городской суд ХМАО оправдал инженера, которого обвиняли в аварии на объекте дочернего общества «Роснефти». Об этом сообщает официальная страница «Суды Югры» в соцсети Вконтакте. «Суд, исследовав представленные доказательства, оценив и проанализировав их в отдельности и в совокупности, пришел к выводу о том, что в действиях подсудимого отсутствовал состав преступления […] В связи с чем суд вынес приговор, которым оправдал подсудимого», — передает сообщество «Суды Югры». Инцидент произошел в 2020 году. Из-за неосторожных действий инженера произошел разлив нефти и возгорание. В аварии погиб сам инженер и оператор ООУ (обезвоживающей и обессоливающей установки — прим. URA.RU), двое сотрудников травмировались, а организации был нанесен ущерб в 34 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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