Суд в ХМАО оправдал нефтяника, обвиняемого в аварии на объекте «Роснефти»

11 декабря 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Суд вынес оправдательный приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Няганский городской суд ХМАО оправдал инженера, которого обвиняли в аварии на объекте дочернего общества «Роснефти». Об этом сообщает официальная страница «Суды Югры» в соцсети Вконтакте. «Суд, исследовав представленные доказательства, оценив и проанализировав их в отдельности и в совокупности, пришел к выводу о том, что в действиях подсудимого отсутствовал состав преступления […] В связи с чем суд вынес приговор, которым оправдал подсудимого», — передает сообщество «Суды Югры». Инцидент произошел в 2020 году. Из-за неосторожных действий инженера произошел разлив нефти и возгорание. В аварии погиб сам инженер и оператор ООУ (обезвоживающей и обессоливающей установки — прим. URA.RU), двое сотрудников травмировались, а организации был нанесен ущерб в 34 миллиона рублей.

Няганский городской суд ХМАО оправдал инженера, которого обвиняли в аварии на объекте дочернего общества «Роснефти». Об этом сообщает официальная страница «Суды Югры» в соцсети Вконтакте. «Суд, исследовав представленные доказательства, оценив и проанализировав их в отдельности и в совокупности, пришел к выводу о том, что в действиях подсудимого отсутствовал состав преступления […] В связи с чем суд вынес приговор, которым оправдал подсудимого», — передает сообщество «Суды Югры». Инцидент произошел в 2020 году. Из-за неосторожных действий инженера произошел разлив нефти и возгорание. В аварии погиб сам инженер и оператор ООУ (обезвоживающей и обессоливающей установки — прим. URA.RU), двое сотрудников травмировались, а организации был нанесен ущерб в 34 миллиона рублей.