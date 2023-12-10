В школе Нижневартовска закрыли кабинет из-за протечки крыши

11 декабря 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Из-за неисправности в кровле, крыша здания протекает в нескольких местах Фото: Анна Майорова © URA.RU В нижневартовской школе №17 с сентября 2023 года из-за протечки кровли и, как следствие, образования грибка, закрыли кабинет. Починить крышу в мэрии пообещали только в следующем году, при условии профицита бюджетных средств. Об этом агентству URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Один из кабинетов 17 школы с начала учебного года закрыт. Дело в том, что из-за протечки в крыше там повышенная влажность, поэтому в кабинете начал распространяться грибок. Сейчас там не проводят уроки, но и работы по устранению протечки тоже не проводятся. Говорят, что на это у школы нет средств, а в мэрии города сказали, что кровлю починят только в 2024 году. Но и это не точно», — сообщил инсайдер. Также, по данным источника, в учебном заведении кровля протекает еще в нескольких местах уже на протяжении нескольких лет. Корреспондент агентства обратился за комментарием в администрацию Нижневартовска. Там подтвердили, что кабинет был закрыт из-за протечки на ремонт. «В настоящее время кабинет используется для организации образовательного процесса учащихся. Мероприятия по ремонту кровли здания школы включены в Реестр финансовой потребности на выполнение ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры. Этот вопрос будет рассмотрен в 2024 году при поступлении сверхплановых доходов в бюджет города», — пояснили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) в школе №42 во время урока по ОБЖ начал протекать потолок. Учреждение также стоит на очереди для проведения ремонта кровли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В нижневартовской школе №17 с сентября 2023 года из-за протечки кровли и, как следствие, образования грибка, закрыли кабинет. Починить крышу в мэрии пообещали только в следующем году, при условии профицита бюджетных средств. Об этом агентству URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Один из кабинетов 17 школы с начала учебного года закрыт. Дело в том, что из-за протечки в крыше там повышенная влажность, поэтому в кабинете начал распространяться грибок. Сейчас там не проводят уроки, но и работы по устранению протечки тоже не проводятся. Говорят, что на это у школы нет средств, а в мэрии города сказали, что кровлю починят только в 2024 году. Но и это не точно», — сообщил инсайдер. Также, по данным источника, в учебном заведении кровля протекает еще в нескольких местах уже на протяжении нескольких лет. Корреспондент агентства обратился за комментарием в администрацию Нижневартовска. Там подтвердили, что кабинет был закрыт из-за протечки на ремонт. «В настоящее время кабинет используется для организации образовательного процесса учащихся. Мероприятия по ремонту кровли здания школы включены в Реестр финансовой потребности на выполнение ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры. Этот вопрос будет рассмотрен в 2024 году при поступлении сверхплановых доходов в бюджет города», — пояснили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) в школе №42 во время урока по ОБЖ начал протекать потолок. Учреждение также стоит на очереди для проведения ремонта кровли.