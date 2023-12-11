ЦВО: в Екатеринбурге после рейдов 30 мигрантов поставили на воинский учет. Фото

11 декабря 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

В рейдах участвуют полицейские, следователи и военные (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге с начала ноября в ходе рейдов на воинский учет поставлено более 30 бывших иностранцев, которые уклонялись от службы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Военного следственного управления СК России по ЦВО. «В Екатеринбурге устанавливаются уклоняющиеся от призыва граждане из числа бывших иностранцев, получивших гражданство РФ. <…> Так с начала ноября на воинский учет уже поставлено более 30 человек», — говорится в сообщении. Некоторые из мужчин проходят отбор для заключения контракта с Минобороны РФ, добавили в ВСУ СКР по ЦВО. В рейдах участвуют сотрудники военкомата, МВД, военные следователи, полицейские, ОМОН и активисты. Вечером 11 декабря силовики с оружием провели рейд в торговом центре «Гринвич». По оценкам журналиста URA.RU, всего было задержано более 20 человек. Предварительно, облава также связана с последними потасовками в ТРЦ, одна из которых закончилась стрельбой. В полиции Екатеринбурга и СК по Свердловской области пока официально не комментировали рейд в «Гринвиче». В управлении Росгвардии по Свердловской области от комментариев воздержались. Силовики проверяли документы у мужчин в «Гринвиче» Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Уклонистов поставят на воинский учет Фото: Илья Московец © URA.RU По этажам «Гринвича» ходили ОМОНовцы Фото: Илья Московец © URA.RU Задержанных мужчин привели на парковку Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчинам было приказано двигаться друг за другом, положив руки на плечи Фото: Илья Московец © URA.RU Две девушки добровольно пошли с мужчинами Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге с начала ноября в ходе рейдов на воинский учет поставлено более 30 бывших иностранцев, которые уклонялись от службы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Военного следственного управления СК России по ЦВО. «В Екатеринбурге устанавливаются уклоняющиеся от призыва граждане из числа бывших иностранцев, получивших гражданство РФ. <…> Так с начала ноября на воинский учет уже поставлено более 30 человек», — говорится в сообщении. Некоторые из мужчин проходят отбор для заключения контракта с Минобороны РФ, добавили в ВСУ СКР по ЦВО. В рейдах участвуют сотрудники военкомата, МВД, военные следователи, полицейские, ОМОН и активисты. Вечером 11 декабря силовики с оружием провели рейд в торговом центре «Гринвич». По оценкам журналиста URA.RU, всего было задержано более 20 человек. Предварительно, облава также связана с последними потасовками в ТРЦ, одна из которых закончилась стрельбой. В полиции Екатеринбурга и СК по Свердловской области пока официально не комментировали рейд в «Гринвиче». В управлении Росгвардии по Свердловской области от комментариев воздержались.