В Екатеринбурге с начала ноября в ходе рейдов на воинский учет поставлено более 30 бывших иностранцев, которые уклонялись от службы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Военного следственного управления СК России по ЦВО.
«В Екатеринбурге устанавливаются уклоняющиеся от призыва граждане из числа бывших иностранцев, получивших гражданство РФ. <…> Так с начала ноября на воинский учет уже поставлено более 30 человек», — говорится в сообщении. Некоторые из мужчин проходят отбор для заключения контракта с Минобороны РФ, добавили в ВСУ СКР по ЦВО.
В Екатеринбурге с начала ноября в ходе рейдов на воинский учет поставлено более 30 бывших иностранцев, которые уклонялись от службы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Военного следственного управления СК России по ЦВО. «В Екатеринбурге устанавливаются уклоняющиеся от призыва граждане из числа бывших иностранцев, получивших гражданство РФ. <…> Так с начала ноября на воинский учет уже поставлено более 30 человек», — говорится в сообщении. Некоторые из мужчин проходят отбор для заключения контракта с Минобороны РФ, добавили в ВСУ СКР по ЦВО. В рейдах участвуют сотрудники военкомата, МВД, военные следователи, полицейские, ОМОН и активисты. Вечером 11 декабря силовики с оружием провели рейд в торговом центре «Гринвич». По оценкам журналиста URA.RU, всего было задержано более 20 человек. Предварительно, облава также связана с последними потасовками в ТРЦ, одна из которых закончилась стрельбой. В полиции Екатеринбурга и СК по Свердловской области пока официально не комментировали рейд в «Гринвиче». В управлении Росгвардии по Свердловской области от комментариев воздержались.