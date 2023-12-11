ЦВО: в Екатеринбурге после рейдов 30 мигрантов поставили на воинский учет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвиче». Екатеринбург
В рейдах участвуют полицейские, следователи и военные (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге с начала ноября в ходе рейдов на воинский учет поставлено более 30 бывших иностранцев, которые уклонялись от службы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Военного следственного управления СК России по ЦВО.

«В Екатеринбурге устанавливаются уклоняющиеся от призыва граждане из числа бывших иностранцев, получивших гражданство РФ. <…> Так с начала ноября на воинский учет уже поставлено более 30 человек», — говорится в сообщении. Некоторые из мужчин проходят отбор для заключения контракта с Минобороны РФ, добавили в ВСУ СКР по ЦВО.

В рейдах участвуют сотрудники военкомата, МВД, военные следователи, полицейские, ОМОН и активисты. Вечером 11 декабря силовики с оружием провели рейд в торговом центре «Гринвич». По оценкам журналиста URA.RU, всего было задержано более 20 человек. Предварительно, облава также связана с последними потасовками в ТРЦ, одна из которых закончилась стрельбой.

В полиции Екатеринбурга и СК по Свердловской области пока официально не комментировали рейд в «Гринвиче». В управлении Росгвардии по Свердловской области от комментариев воздержались.

Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвиче». Екатеринбург
Силовики проверяли документы у мужчин в «Гринвиче»
Фото:
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвиче». Екатеринбург
Фото:
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвиче». Екатеринбург
Уклонистов поставят на воинский учет
Фото:
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвиче». Екатеринбург
По этажам «Гринвича» ходили ОМОНовцы
Фото:
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвиче». Екатеринбург
Задержанных мужчин привели на парковку
Фото:
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвиче». Екатеринбург
Фото:
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвиче». Екатеринбург
Мужчинам было приказано двигаться друг за другом, положив руки на плечи
Фото:
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвиче». Екатеринбург
Две девушки добровольно пошли с мужчинами
Фото:
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвиче». Екатеринбург
Фото:

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В Екатеринбурге с начала ноября в ходе рейдов на воинский учет поставлено более 30 бывших иностранцев, которые уклонялись от службы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Военного следственного управления СК России по ЦВО. «В Екатеринбурге устанавливаются уклоняющиеся от призыва граждане из числа бывших иностранцев, получивших гражданство РФ. <…> Так с начала ноября на воинский учет уже поставлено более 30 человек», — говорится в сообщении. Некоторые из мужчин проходят отбор для заключения контракта с Минобороны РФ, добавили в ВСУ СКР по ЦВО. В рейдах участвуют сотрудники военкомата, МВД, военные следователи, полицейские, ОМОН и активисты. Вечером 11 декабря силовики с оружием провели рейд в торговом центре «Гринвич». По оценкам журналиста URA.RU, всего было задержано более 20 человек. Предварительно, облава также связана с последними потасовками в ТРЦ, одна из которых закончилась стрельбой. В полиции Екатеринбурга и СК по Свердловской области пока официально не комментировали рейд в «Гринвиче». В управлении Росгвардии по Свердловской области от комментариев воздержались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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