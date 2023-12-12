В ЯНАО мужчина, стрелявший в рабочего, отделался штрафом

Приговор стрелявшему — штраф в размере 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ямальском районе местный житель признан виновным в хулиганстве с применением оружия. Приговор — штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщается на портале СУ СК по ЯНАО.

«В селе Сеяха Ямальского района 45-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил давний конфликт с односельчанином и отправился к нему в гараж для выяснения отношений. Не найдя там своего обидчика, он вступил в конфликт с находящимся там рабочим. Видя, что на его угрозы не последовало никакой реакции, он сходил в свой гараж, взял оттуда гладкоствольное ружье, и, вернувшись, произвел два выстрела в сторону потерпевшего — над головой и под ноги», — комментируют в ведомстве.

Рабочий обезоружил хулигана, отобрал у него ружье и вызвал сотрудников полиции. Стрелявший признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).