12 декабря 2023

В ЯНАО мужчина, стрелявший в рабочего, отделался штрафом

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, бойня
Приговор стрелявшему — штраф в размере 100 тысяч рублей Фото:

В Ямальском районе местный житель признан виновным в хулиганстве с применением оружия. Приговор — штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщается на портале СУ СК по ЯНАО.

«В селе Сеяха Ямальского района 45-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил давний конфликт с односельчанином и отправился к нему в гараж для выяснения отношений. Не найдя там своего обидчика, он вступил в конфликт с находящимся там рабочим. Видя, что на его угрозы не последовало никакой реакции, он сходил в свой гараж, взял оттуда гладкоствольное ружье, и, вернувшись, произвел два выстрела в сторону потерпевшего — над головой и под ноги», — комментируют в ведомстве.

Рабочий обезоружил хулигана, отобрал у него ружье и вызвал сотрудников полиции. Стрелявший признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

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В Ямальском районе местный житель признан виновным в хулиганстве с применением оружия. Приговор — штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщается на портале СУ СК по ЯНАО. «В селе Сеяха Ямальского района 45-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил давний конфликт с односельчанином и отправился к нему в гараж для выяснения отношений. Не найдя там своего обидчика, он вступил в конфликт с находящимся там рабочим. Видя, что на его угрозы не последовало никакой реакции, он сходил в свой гараж, взял оттуда гладкоствольное ружье, и, вернувшись, произвел два выстрела в сторону потерпевшего — над головой и под ноги», — комментируют в ведомстве. Рабочий обезоружил хулигана, отобрал у него ружье и вызвал сотрудников полиции. Стрелявший признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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