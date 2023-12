Пермяки отметят юбилей компании Disney, которая ушла из России

13 декабря 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Микки Маус — главный персонаж Disney Фото: Александра Игнатюк © URA.RU В Перми библиотека имени Горького отметит 100-летие американской The Walt Disney Company. Ранее компания закрыла свои представительства в России и запретила прокат мультфильмов. «14 декабря состоится встреча, которая будет посвящена 100-летнему юбилею одной из самых известных студий настоящего времени — The Walt Disney Company. Гости узнают интересные факты из биографии Уолта Диснея, о его креативном методе, о том, как были созданы наиболее известные персонажи: Микки Маус, Дональд Дак, Гуфи. Также обсудим комиксы о Микки, Дональде, Гуфи, Скрудже МакДаке, племянниках Дональда и других персонажах», — рассказали URA.RU в библиотеке. The Walt Disney Company заявила о приостановке поставки фильмов своего производства в кинотеатры России в марте 2022 года из-за спецоперации РФ на Украине. Также поступили Universal Pictures, Warner Bros, Paramount и другие.

В Перми библиотека имени Горького отметит 100-летие американской The Walt Disney Company. Ранее компания закрыла свои представительства в России и запретила прокат мультфильмов. «14 декабря состоится встреча, которая будет посвящена 100-летнему юбилею одной из самых известных студий настоящего времени — The Walt Disney Company. Гости узнают интересные факты из биографии Уолта Диснея, о его креативном методе, о том, как были созданы наиболее известные персонажи: Микки Маус, Дональд Дак, Гуфи. Также обсудим комиксы о Микки, Дональде, Гуфи, Скрудже МакДаке, племянниках Дональда и других персонажах», — рассказали URA.RU в библиотеке. The Walt Disney Company заявила о приостановке поставки фильмов своего производства в кинотеатры России в марте 2022 года из-за спецоперации РФ на Украине. Также поступили Universal Pictures, Warner Bros, Paramount и другие.