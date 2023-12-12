12 декабря 2023

Пермяки отметят юбилей компании Disney, которая ушла из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие клуба Юность. Екатеринбург, микки маус, юность, миккиалкаш
Микки Маус — главный персонаж Disney Фото:

В Перми библиотека имени Горького отметит 100-летие американской The Walt Disney Company. Ранее компания закрыла свои представительства в России и запретила прокат мультфильмов.

«14 декабря состоится встреча, которая будет посвящена 100-летнему юбилею одной из самых известных студий настоящего времени — The Walt Disney Company. Гости узнают интересные факты из биографии Уолта Диснея, о его креативном методе, о том, как были созданы наиболее известные персонажи: Микки Маус, Дональд Дак, Гуфи. Также обсудим комиксы о Микки, Дональде, Гуфи, Скрудже МакДаке, племянниках Дональда и других персонажах», — рассказали URA.RU в библиотеке.

The Walt Disney Company заявила о приостановке поставки фильмов своего производства в кинотеатры России в марте 2022 года из-за спецоперации РФ на Украине. Также поступили Universal Pictures, Warner Bros, Paramount и другие.

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В Перми библиотека имени Горького отметит 100-летие американской The Walt Disney Company. Ранее компания закрыла свои представительства в России и запретила прокат мультфильмов. «14 декабря состоится встреча, которая будет посвящена 100-летнему юбилею одной из самых известных студий настоящего времени — The Walt Disney Company. Гости узнают интересные факты из биографии Уолта Диснея, о его креативном методе, о том, как были созданы наиболее известные персонажи: Микки Маус, Дональд Дак, Гуфи. Также обсудим комиксы о Микки, Дональде, Гуфи, Скрудже МакДаке, племянниках Дональда и других персонажах», — рассказали URA.RU в библиотеке. The Walt Disney Company заявила о приостановке поставки фильмов своего производства в кинотеатры России в марте 2022 года из-за спецоперации РФ на Украине. Также поступили Universal Pictures, Warner Bros, Paramount и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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