Пермяки отметят юбилей компании Disney, которая ушла из России

В Перми библиотека имени Горького отметит 100-летие американской The Walt Disney Company. Ранее компания закрыла свои представительства в России и запретила прокат мультфильмов.
«14 декабря состоится встреча, которая будет посвящена 100-летнему юбилею одной из самых известных студий настоящего времени — The Walt Disney Company. Гости узнают интересные факты из биографии Уолта Диснея, о его креативном методе, о том, как были созданы наиболее известные персонажи: Микки Маус, Дональд Дак, Гуфи. Также обсудим комиксы о Микки, Дональде, Гуфи, Скрудже МакДаке, племянниках Дональда и других персонажах», — рассказали URA.RU в библиотеке.
The Walt Disney Company заявила о приостановке поставки фильмов своего производства в кинотеатры России в марте 2022 года из-за спецоперации РФ на Украине. Также поступили Universal Pictures, Warner Bros, Paramount и другие.
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