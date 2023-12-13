Челябинку, задержанную ФСБ за организацию канала миграции, отправили В СИЗО

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Светлану Винк отправили в СИЗО на два месяца Фото:

Сотрудницу отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД Светлану Винк, задержанную за организацию канала незаконной миграции, отправили В СИЗО. Как сообщили URA.RU источник в судебной системе, она проведет под стражей два месяца.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Избрать в отношении Винк меру пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там пообещали уточнить информацию позднее. В пресс-службе СКР по региону также сообщили, что уточнят информацию.

Винк была задержана сотрудниками УФСБ, действовавшими совместно с коллегами из регионального следкома. Вместе со служащей также задержали ее сообщников. По версии следствия, группа занималась подделкой документов, тем самым помогая мигрантам незаконно попадать в страну.

В ГУ МВД по региону в отношении служащей начали проверку. Руководство главка занимает принципиальную позицию в данном вопросе. Если вина работницы подтвердится, она будет уволена по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством.

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Сотрудницу отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД Светлану Винк, задержанную за организацию канала незаконной миграции, отправили В СИЗО. Как сообщили URA.RU источник в судебной системе, она проведет под стражей два месяца. «Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Избрать в отношении Винк меру пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там пообещали уточнить информацию позднее. В пресс-службе СКР по региону также сообщили, что уточнят информацию. Винк была задержана сотрудниками УФСБ, действовавшими совместно с коллегами из регионального следкома. Вместе со служащей также задержали ее сообщников. По версии следствия, группа занималась подделкой документов, тем самым помогая мигрантам незаконно попадать в страну. В ГУ МВД по региону в отношении служащей начали проверку. Руководство главка занимает принципиальную позицию в данном вопросе. Если вина работницы подтвердится, она будет уволена по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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