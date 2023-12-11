В челябинской полиции начали проверку после выявления канала незаконной миграции

12 декабря 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

В ходе проверки будет установлена причастность служащей к инкриминируемому преступлению Фото: Илья Московец © URA.RU Руководство ГУ МВД по Челябинской области назначило проведение служебной проверки после задержания служащей, подозреваемой в организации канала незаконной миграции. Как сообщили URA.RU 12 декабря в пресс-службе областного главка, на время проверки женщину отстранили от работы. «По результатам проверки будут сделаны жесткие выводы в отношении ответственных за организацию работы, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Если вина служащей подтвердится, то она будет уволена с работы по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там уделили особенное внимание, что женщина не работает в структуре органов внутренних дел РФ. То есть, она является обычным гражданским служащим, не имеющим погон. Там вновь подчеркнули, что в отношении всех категорий служащих, преступивших закон, будут приниматься самые жесткие меры. Задержание служащей проводили сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. Вместе с женщиной были задержаны другие лица, подозреваемые в организации канала незаконной миграции. Предварительно, они помогали иностранцам, изготавливая для них поддельные документы.

Руководство ГУ МВД по Челябинской области назначило проведение служебной проверки после задержания служащей, подозреваемой в организации канала незаконной миграции. Как сообщили URA.RU 12 декабря в пресс-службе областного главка, на время проверки женщину отстранили от работы. «По результатам проверки будут сделаны жесткие выводы в отношении ответственных за организацию работы, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Если вина служащей подтвердится, то она будет уволена с работы по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там уделили особенное внимание, что женщина не работает в структуре органов внутренних дел РФ. То есть, она является обычным гражданским служащим, не имеющим погон. Там вновь подчеркнули, что в отношении всех категорий служащих, преступивших закон, будут приниматься самые жесткие меры. Задержание служащей проводили сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. Вместе с женщиной были задержаны другие лица, подозреваемые в организации канала незаконной миграции. Предварительно, они помогали иностранцам, изготавливая для них поддельные документы.