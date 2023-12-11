11 декабря 2023

В челябинской полиции начали проверку после выявления канала незаконной миграции

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полиция, гибдд, кители
В ходе проверки будет установлена причастность служащей к инкриминируемому преступлению Фото:

Руководство ГУ МВД по Челябинской области назначило проведение служебной проверки после задержания служащей, подозреваемой в организации канала незаконной миграции. Как сообщили URA.RU 12 декабря в пресс-службе областного главка, на время проверки женщину отстранили от работы.

«По результатам проверки будут сделаны жесткие выводы в отношении ответственных за организацию работы, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Если вина служащей подтвердится, то она будет уволена с работы по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там уделили особенное внимание, что женщина не работает в структуре органов внутренних дел РФ. То есть, она является обычным гражданским служащим, не имеющим погон. Там вновь подчеркнули, что в отношении всех категорий служащих, преступивших закон, будут приниматься самые жесткие меры.

Задержание служащей проводили сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. Вместе с женщиной были задержаны другие лица, подозреваемые в организации канала незаконной миграции. Предварительно, они помогали иностранцам, изготавливая для них поддельные документы.

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Руководство ГУ МВД по Челябинской области назначило проведение служебной проверки после задержания служащей, подозреваемой в организации канала незаконной миграции. Как сообщили URA.RU 12 декабря в пресс-службе областного главка, на время проверки женщину отстранили от работы. «По результатам проверки будут сделаны жесткие выводы в отношении ответственных за организацию работы, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Если вина служащей подтвердится, то она будет уволена с работы по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там уделили особенное внимание, что женщина не работает в структуре органов внутренних дел РФ. То есть, она является обычным гражданским служащим, не имеющим погон. Там вновь подчеркнули, что в отношении всех категорий служащих, преступивших закон, будут приниматься самые жесткие меры. Задержание служащей проводили сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. Вместе с женщиной были задержаны другие лица, подозреваемые в организации канала незаконной миграции. Предварительно, они помогали иностранцам, изготавливая для них поддельные документы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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