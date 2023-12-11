ФСБ задержала в Челябинске силовика по подозрению в выдаче справок незаконным мигрантам

В Челябинске сотрудники УФСБ совместно с коллегами из регионального управления СКР задержали сотрудницу отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД по региону и ее сообщников. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, их подозревают в создании канала незаконной миграции.
«На территории региона долгое время функционировал канал незаконной миграции. В этих целях преступная группа занималась изготовлением поддельных документов, необходимых для легализации иностранцев на территории России, участия в госпрограмме и вступления в российское гражданство в упрощенном порядке», — рассказал источник.
По данным URA.RU, сейчас все лица, причастные к каналу задержаны. Среди них и сотрудник управления по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД по Челябинской области
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе ГУ МВД по региону пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
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