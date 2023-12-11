11 декабря 2023

ФСБ задержала в Челябинске силовика по подозрению в выдаче справок незаконным мигрантам

ФСБ задержала сотрудницу челябинской полиции, работающую с мигрантами
© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
ФСБ задержала сотрудницу полиции по подозрению в организации незаконной миграции Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ совместно с коллегами из регионального управления СКР задержали сотрудницу отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД по региону и ее сообщников. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, их подозревают в создании канала незаконной миграции.

«На территории региона долгое время функционировал канал незаконной миграции. В этих целях преступная группа занималась изготовлением поддельных документов, необходимых для легализации иностранцев на территории России, участия в госпрограмме и вступления в российское гражданство в упрощенном порядке», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сейчас все лица, причастные к каналу задержаны. Среди них и сотрудник управления по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД по Челябинской области

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе ГУ МВД по региону пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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В Челябинске сотрудники УФСБ совместно с коллегами из регионального управления СКР задержали сотрудницу отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД по региону и ее сообщников. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, их подозревают в создании канала незаконной миграции. «На территории региона долгое время функционировал канал незаконной миграции. В этих целях преступная группа занималась изготовлением поддельных документов, необходимых для легализации иностранцев на территории России, участия в госпрограмме и вступления в российское гражданство в упрощенном порядке», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас все лица, причастные к каналу задержаны. Среди них и сотрудник управления по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД по Челябинской области URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе ГУ МВД по региону пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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