ФСБ задержала в Челябинске силовика по подозрению в выдаче справок незаконным мигрантам

ФСБ задержала сотрудницу челябинской полиции, работающую с мигрантами

12 декабря 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала сотрудницу полиции по подозрению в организации незаконной миграции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудники УФСБ совместно с коллегами из регионального управления СКР задержали сотрудницу отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД по региону и ее сообщников. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, их подозревают в создании канала незаконной миграции. «На территории региона долгое время функционировал канал незаконной миграции. В этих целях преступная группа занималась изготовлением поддельных документов, необходимых для легализации иностранцев на территории России, участия в госпрограмме и вступления в российское гражданство в упрощенном порядке», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас все лица, причастные к каналу задержаны. Среди них и сотрудник управления по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД по Челябинской области URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе ГУ МВД по региону пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

В Челябинске сотрудники УФСБ совместно с коллегами из регионального управления СКР задержали сотрудницу отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД по региону и ее сообщников. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, их подозревают в создании канала незаконной миграции. «На территории региона долгое время функционировал канал незаконной миграции. В этих целях преступная группа занималась изготовлением поддельных документов, необходимых для легализации иностранцев на территории России, участия в госпрограмме и вступления в российское гражданство в упрощенном порядке», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас все лица, причастные к каналу задержаны. Среди них и сотрудник управления по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД по Челябинской области URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе ГУ МВД по региону пообещали прокомментировать ситуацию позднее.