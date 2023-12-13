Медведев: США понимают, что Россия продолжит давить нацистов на Украине

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев сообщил, что Украина сохранится в границах Львова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на выступление американского президента Джо Байдена, который призвал «сдерживать дальнейшую агрессию России». Он отметил, что в США понимают, что российские силы продолжат давить нацистов на Украине.

«Плюс очевидное понимание того, что Вооруженные силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно», — заявил Медведев в своем telegram-канале.

Он отметил, что Украина сохранится в границах Львова. Медведев подчеркнул, что РФ не проявила агрессию, а дала превентивный ответ на действия НАТО.

Ранее зампред Совбеза РФ сообщил, что никто не способен разрушить Россию, передает RT. Медведев назвал Украину страной с искусственно собранной территорией.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на выступление американского президента Джо Байдена, который призвал «сдерживать дальнейшую агрессию России». Он отметил, что в США понимают, что российские силы продолжат давить нацистов на Украине. «Плюс очевидное понимание того, что Вооруженные силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что Украина сохранится в границах Львова. Медведев подчеркнул, что РФ не проявила агрессию, а дала превентивный ответ на действия НАТО. Ранее зампред Совбеза РФ сообщил, что никто не способен разрушить Россию, передает RT. Медведев назвал Украину страной с искусственно собранной территорией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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