Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на выступление американского президента Джо Байдена, который призвал «сдерживать дальнейшую агрессию России». Он отметил, что в США понимают, что российские силы продолжат давить нацистов на Украине.
«Плюс очевидное понимание того, что Вооруженные силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно», — заявил Медведев в своем
Он отметил, что Украина сохранится в границах Львова. Медведев подчеркнул, что РФ не проявила агрессию, а дала превентивный ответ на действия НАТО.
Ранее зампред Совбеза РФ сообщил, что никто не способен разрушить Россию, передает RT. Медведев назвал Украину страной с искусственно собранной территорией.
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