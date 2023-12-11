Медведев анонсировал изменения в Конституции РФ

Медведев: в Конституцию РФ будут внесены точечные поправки

11 декабря 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

В настоящий момент России не нужно полностью менять Конституцию, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Конституцию РФ точно будут внесены точечные поправки. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Донастройка будет происходить, а новую Конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать», — сказал Медведев во время встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, трансляция велась в социальной сети «Одноклассники». Он добавил, что в настоящий момент России не нужно полностью менять Конституцию, однако точечные поправки точно будут. Ранее Медведев заявил, что за 30 лет своего существования Конституция Российской Федерации доказала свою работоспособность. Он отметил, что несмотря на то, что конституция — это не застывший документ, она не должна часто приниматься или обновляться, передает RT.

В Конституцию РФ точно будут внесены точечные поправки. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Донастройка будет происходить, а новую Конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать», — сказал Медведев во время встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, трансляция велась в социальной сети «Одноклассники». Он добавил, что в настоящий момент России не нужно полностью менять Конституцию, однако точечные поправки точно будут. Ранее Медведев заявил, что за 30 лет своего существования Конституция Российской Федерации доказала свою работоспособность. Он отметил, что несмотря на то, что конституция — это не застывший документ, она не должна часто приниматься или обновляться, передает RT.