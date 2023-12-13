Общественники провели объезд трех точек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга и общественники устроили рейд по киоскам, в которых незаконно продают фейерверки. Было выявлено три точки, две из них уже демонтировали, сообщает корреспондент URA.RU, ставший очевидцем облавы.

Первой убрали точку на пересечении улиц Большакова и 8 Марта. Также пристальному вниманию подверглись ларьки на Бардина и Сурикова. Последний появился здесь 10 дней назад и, как рассказали местные жители, его устанавливают ежегодно.

В пресс-службе мэрии отчитались, что с начала декабря выявили 28 незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО), торгующих салютами и фейерверками. «13 декабря специалисты провели демонтаж двух объектов, установленных по улице Сурикова и на перекрестке 8 Марта-Большакова», — добавили в администрации

Осенью прокуратура устроила беспрецедентно масштабную проверку в мэрии Екатеринбурга, обратив особое внимание на ситуацию с уличной торговлей. По итогу чиновникам вынесли представление, из которого, в частности, следует, что «администрацией Екатеринбурга ненадлежащим образом организована работа по выносу незаконно размещенных НТО [нестационарных торговых объектов]».

Чтобы не нарваться на некачественные изделия, агентство подготовило материал с рекомендациями, как выбрать фейерверк на Новый год и безопасно его запустить. В МЧС советуют покупать пиротехнические средства в специализированных магазинах, а не обращаться к сомнительным продавцам.

В некоторых случаях владельцы так спешили покинуть помещение, что не стали забирать с собой товар Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Фото: Сергей Бодров © URA.RU