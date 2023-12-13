В Челябинске из-за компьютерного сбоя остановлена регистрация автомобилей

Предоставление госуслуги по постановке на учет транспортных средств временно приостановлено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 13 декабря из-за сбоя программного обеспечения приостановлена регистрация автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения временно приостановлена работа по оказанию государственных услуг во 2-м регистрационно-экзаменационном подразделении города Челябинска. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Второе регистрационно-экзаменационное подразделение расположено в Челябинске, по Университетской набережной, 125. Подразделение занимается постановкой и снятием с учета транспортных средств и приемом экзаменов у граждан для получения водительского удостоверения.