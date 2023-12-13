В Челябинске из-за компьютерного сбоя остановлена регистрация автомобилей

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Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, полиция, гибдд, сверка номеров, гаи, мрэо
Предоставление госуслуги по постановке на учет транспортных средств временно приостановлено Фото:

В Челябинске 13 декабря из-за сбоя программного обеспечения приостановлена регистрация автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения временно приостановлена работа по оказанию государственных услуг во 2-м регистрационно-экзаменационном подразделении города Челябинска. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Второе регистрационно-экзаменационное подразделение расположено в Челябинске, по Университетской набережной, 125. Подразделение занимается постановкой и снятием с учета транспортных средств и приемом экзаменов у граждан для получения водительского удостоверения.

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В Челябинске 13 декабря из-за сбоя программного обеспечения приостановлена регистрация автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «В связи с техническим сбоем программного обеспечения временно приостановлена работа по оказанию государственных услуг во 2-м регистрационно-экзаменационном подразделении города Челябинска. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Второе регистрационно-экзаменационное подразделение расположено в Челябинске, по Университетской набережной, 125. Подразделение занимается постановкой и снятием с учета транспортных средств и приемом экзаменов у граждан для получения водительского удостоверения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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