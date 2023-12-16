Россиян больше пяти часов не пропускают на КПП в Эстонии

16 декабря 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Погранслужба причину задержки не объясняет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россиян более пяти часов не пускают в свою страну на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве в Эстонии. Об этом рассказали очевидцы. «Машин много, автобусы идут полные. Все стоим. Видимо, мало персонала на эстонской границе», — рассказала RT россиянка, которая находится в очереди в Нарве уже более пяти часов. С ее слов, паспорта у них забрали уже давно, но все равно ничего не меняется. Погранслужба причину задержки не объясняет, а в кабинках на пропускных пунктах никого нет. В начале декабря власти Эстонии сообщили, что намерены временно закрыть свой КПП на границе с РФ из-за миграционного давления. Такая информация была размещена на сайте департамента полиции и погранохраны государства. Тогда жители России больше не смогут вернуться в Эстонию через КПП в Нарве. Меры связаны с желанием защитить национальную безопасность и общественный порядок в стране из-за возросшего потока иностранцев, «не имеющих законного права на въезд в Евросоюз.

Россиян более пяти часов не пускают в свою страну на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве в Эстонии. Об этом рассказали очевидцы. «Машин много, автобусы идут полные. Все стоим. Видимо, мало персонала на эстонской границе», — рассказала RT россиянка, которая находится в очереди в Нарве уже более пяти часов. С ее слов, паспорта у них забрали уже давно, но все равно ничего не меняется. Погранслужба причину задержки не объясняет, а в кабинках на пропускных пунктах никого нет. В начале декабря власти Эстонии сообщили, что намерены временно закрыть свой КПП на границе с РФ из-за миграционного давления. Такая информация была размещена на сайте департамента полиции и погранохраны государства. Тогда жители России больше не смогут вернуться в Эстонию через КПП в Нарве. Меры связаны с желанием защитить национальную безопасность и общественный порядок в стране из-за возросшего потока иностранцев, «не имеющих законного права на въезд в Евросоюз.