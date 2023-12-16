Россиян больше пяти часов не пропускают на КПП в Эстонии

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пограничная зона, шипы, граница россии, шлагбаум, кпп
Погранслужба причину задержки не объясняет Фото:

Россиян более пяти часов не пускают в свою страну на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве в Эстонии. Об этом рассказали очевидцы.

«Машин много, автобусы идут полные. Все стоим. Видимо, мало персонала на эстонской границе», — рассказала RT россиянка, которая находится в очереди в Нарве уже более пяти часов.

С ее слов, паспорта у них забрали уже давно, но все равно ничего не меняется. Погранслужба причину задержки не объясняет, а в кабинках на пропускных пунктах никого нет.

В начале декабря власти Эстонии сообщили, что намерены временно закрыть свой КПП на границе с РФ из-за миграционного давления. Такая информация была размещена на сайте департамента полиции и погранохраны государства. Тогда жители России больше не смогут вернуться в Эстонию через КПП в Нарве. Меры связаны с желанием защитить национальную безопасность и общественный порядок в стране из-за возросшего потока иностранцев, «не имеющих законного права на въезд в Евросоюз.

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Россиян более пяти часов не пускают в свою страну на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве в Эстонии. Об этом рассказали очевидцы. «Машин много, автобусы идут полные. Все стоим. Видимо, мало персонала на эстонской границе», — рассказала RT россиянка, которая находится в очереди в Нарве уже более пяти часов. С ее слов, паспорта у них забрали уже давно, но все равно ничего не меняется. Погранслужба причину задержки не объясняет, а в кабинках на пропускных пунктах никого нет. В начале декабря власти Эстонии сообщили, что намерены временно закрыть свой КПП на границе с РФ из-за миграционного давления. Такая информация была размещена на сайте департамента полиции и погранохраны государства. Тогда жители России больше не смогут вернуться в Эстонию через КПП в Нарве. Меры связаны с желанием защитить национальную безопасность и общественный порядок в стране из-за возросшего потока иностранцев, «не имеющих законного права на въезд в Евросоюз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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