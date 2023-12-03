Эстония хочет закрыть КПП на границе с Россией

03 декабря 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

Эстония может закрыть КПП на границе с РФ из-за защиты населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Эстонии могут временно закрыть свой контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с РФ. Об этом говорится на сайте департамента полиции и погранохраны государства. «Если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пограничные пункты из-за миграционного давления, вы [жители РФ] больше не сможете вернуться в Эстонию через этот КПП [в Нарве]», — говорится в сообщении ведомства. Эти меры связаны с желанием защитить национальную безопасность и общественный порядок в стране из-за возросшего потока иностранцев, «не имеющих законного права на въезд в Евросоюз». Как отмечается в сообщении, Эстония следует примеру Финляндии, которая уже закрыла все свои КПП на границе с Россией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил 28 ноября, что закрытие пограничных пунктов будет для лиц, ищущих убежище. Теперь пересечь границу для мигрантов можно только через морские пути или воздушное пространство. Также есть вероятность, что Норвегия вслед за Финляндией может закрыть пограничные пункты на границе с РФ.

Власти Эстонии могут временно закрыть свой контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с РФ. Об этом говорится на сайте департамента полиции и погранохраны государства. «Если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пограничные пункты из-за миграционного давления, вы [жители РФ] больше не сможете вернуться в Эстонию через этот КПП [в Нарве]», — говорится в сообщении ведомства. Эти меры связаны с желанием защитить национальную безопасность и общественный порядок в стране из-за возросшего потока иностранцев, «не имеющих законного права на въезд в Евросоюз». Как отмечается в сообщении, Эстония следует примеру Финляндии, которая уже закрыла все свои КПП на границе с Россией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил 28 ноября, что закрытие пограничных пунктов будет для лиц, ищущих убежище. Теперь пересечь границу для мигрантов можно только через морские пути или воздушное пространство. Также есть вероятность, что Норвегия вслед за Финляндией может закрыть пограничные пункты на границе с РФ.