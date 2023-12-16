Депардье отказался от ордена Почетного легиона

16 декабря 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Жерар Депардье решил отказаться от Почетного легиона Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Актер Жерар Депардье заявил, что передает орден Почетного легиона в распоряжение французского министра культуры Римы Абдул-Малак после сообщений о возможном лишении награды. Об этом заявили адвокаты актера. «Депардье заявил, что передает свой орден Почетного легиона „в распоряжение“ министра культуры Франции Римы после ее заявлений о возможном лишении актера этой награды», — передает агентство AFP сообщение от адвокатов актера. Отмечается, что Депардье пошел на такой шаг после того, как Абдул-Малак заявила, что Совет ордена начнет дисциплинарную процедуру на фоне обвинений актера в домогательствах к женщинам. При этом защитники актера отмечают, что он подвергается травле. Депардье получил орден Почетного легиона в 1996 году от экс-главы Франции Жака Ширака. Сам орден — это национальная награда страны. В 2018 году молодая актриса обвинила Депардье домогательствах. Она заявляла, что это произошло во время репетиции в доме актера. Через год следствие прекратили, однако потом снова возобновили. На данный момент Депардье числится гражданином России.

Актер Жерар Депардье заявил, что передает орден Почетного легиона в распоряжение французского министра культуры Римы Абдул-Малак после сообщений о возможном лишении награды. Об этом заявили адвокаты актера. «Депардье заявил, что передает свой орден Почетного легиона „в распоряжение“ министра культуры Франции Римы после ее заявлений о возможном лишении актера этой награды», — передает агентство AFP сообщение от адвокатов актера. Отмечается, что Депардье пошел на такой шаг после того, как Абдул-Малак заявила, что Совет ордена начнет дисциплинарную процедуру на фоне обвинений актера в домогательствах к женщинам. При этом защитники актера отмечают, что он подвергается травле. Депардье получил орден Почетного легиона в 1996 году от экс-главы Франции Жака Ширака. Сам орден — это национальная награда страны. В 2018 году молодая актриса обвинила Депардье домогательствах. Она заявляла, что это произошло во время репетиции в доме актера. Через год следствие прекратили, однако потом снова возобновили. На данный момент Депардье числится гражданином России.