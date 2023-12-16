Депардье отказался от ордена Почетного легиона

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Жерар Депардье решил отказаться от Почетного легиона Фото:

Актер Жерар Депардье заявил, что передает орден Почетного легиона в распоряжение французского министра культуры Римы Абдул-Малак после сообщений о возможном лишении награды. Об этом заявили адвокаты актера.

«Депардье заявил, что передает свой орден Почетного легиона „в распоряжение“ министра культуры Франции Римы после ее заявлений о возможном лишении актера этой награды», — передает агентство AFP сообщение от адвокатов актера.

Отмечается, что Депардье пошел на такой шаг после того, как Абдул-Малак заявила, что Совет ордена начнет дисциплинарную процедуру на фоне обвинений актера в домогательствах к женщинам. При этом защитники актера отмечают, что он подвергается травле.

Депардье получил орден Почетного легиона в 1996 году от экс-главы Франции Жака Ширака. Сам орден — это национальная награда страны.

В 2018 году молодая актриса обвинила Депардье домогательствах. Она заявляла, что это произошло во время репетиции в доме актера. Через год следствие прекратили, однако потом снова возобновили. На данный момент Депардье числится гражданином России.

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Актер Жерар Депардье заявил, что передает орден Почетного легиона в распоряжение французского министра культуры Римы Абдул-Малак после сообщений о возможном лишении награды. Об этом заявили адвокаты актера. «Депардье заявил, что передает свой орден Почетного легиона „в распоряжение“ министра культуры Франции Римы после ее заявлений о возможном лишении актера этой награды», — передает агентство AFP сообщение от адвокатов актера. Отмечается, что Депардье пошел на такой шаг после того, как Абдул-Малак заявила, что Совет ордена начнет дисциплинарную процедуру на фоне обвинений актера в домогательствах к женщинам. При этом защитники актера отмечают, что он подвергается травле. Депардье получил орден Почетного легиона в 1996 году от экс-главы Франции Жака Ширака. Сам орден — это национальная награда страны. В 2018 году молодая актриса обвинила Депардье домогательствах. Она заявляла, что это произошло во время репетиции в доме актера. Через год следствие прекратили, однако потом снова возобновили. На данный момент Депардье числится гражданином России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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