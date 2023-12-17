На пермской трассе грузовик снес две машины после столкновения с легковушкой. Фото

18 декабря 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае утром 18 декабря на загородной трассе произошло смертельное ДТП. Водитель «Рено Флюенс» на дороге «Кунгур-Соликамск» допустил столкновение со встречным грузовиком, а тот после врезался в еще две машины. Погиб предполагаемый виновник ДТП — водитель легковушки, рассказали в ГИБДД. «По автодороге двигался автомобиль «Рено Флюенс» под управлением мужчины 1965 года рождения, который на 4 км автодороги не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Ситрак». От столкновения большегруз выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями «Рено Дастер». В результате погиб водитель «Рено Флюенс», — сообщается на странице Госавтоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте». После аварии в больницу увезли водителя «Рено Дастер» и двоих его пассажира. Полиция проводит проверку. Водителя «Рено Флюенс» смяло от удара Фото: ГИБДД в ВК https://vk.com/ber_bezopasnye «Дастеру» тоже серьезно досталось Фото: ГИБДД в ВК https://vk.com/ber_bezopasnye Водитель грузовика не пострадал Фото: ГИБДД в ВК https://vk.com/ber_bezopasnye

В Пермском крае утром 18 декабря на загородной трассе произошло смертельное ДТП. Водитель «Рено Флюенс» на дороге «Кунгур-Соликамск» допустил столкновение со встречным грузовиком, а тот после врезался в еще две машины. Погиб предполагаемый виновник ДТП — водитель легковушки, рассказали в ГИБДД. «По автодороге двигался автомобиль «Рено Флюенс» под управлением мужчины 1965 года рождения, который на 4 км автодороги не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Ситрак». От столкновения большегруз выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями «Рено Дастер». В результате погиб водитель «Рено Флюенс», — сообщается на странице Госавтоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте». После аварии в больницу увезли водителя «Рено Дастер» и двоих его пассажира. Полиция проводит проверку.