В Пермском крае утром 18 декабря на загородной трассе произошло смертельное ДТП. Водитель «Рено Флюенс» на дороге «Кунгур-Соликамск» допустил столкновение со встречным грузовиком, а тот после врезался в еще две машины. Погиб предполагаемый виновник ДТП — водитель легковушки, рассказали в ГИБДД.
«По автодороге двигался автомобиль «Рено Флюенс» под управлением мужчины 1965 года рождения, который на 4 км автодороги не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Ситрак». От столкновения большегруз выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями «Рено Дастер». В результате погиб водитель «Рено Флюенс», — сообщается на странице Госавтоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте».
После аварии в больницу увезли водителя «Рено Дастер» и двоих его пассажира. Полиция проводит проверку.
В Пермском крае утром 18 декабря на загородной трассе произошло смертельное ДТП. Водитель «Рено Флюенс» на дороге «Кунгур-Соликамск» допустил столкновение со встречным грузовиком, а тот после врезался в еще две машины. Погиб предполагаемый виновник ДТП — водитель легковушки, рассказали в ГИБДД. «По автодороге двигался автомобиль «Рено Флюенс» под управлением мужчины 1965 года рождения, который на 4 км автодороги не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Ситрак». От столкновения большегруз выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями «Рено Дастер». В результате погиб водитель «Рено Флюенс», — сообщается на странице Госавтоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте». После аварии в больницу увезли водителя «Рено Дастер» и двоих его пассажира. Полиция проводит проверку.