17 декабря 2023

На пермской трассе грузовик снес две машины после столкновения с легковушкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, дпс зима, экипаж гибдд
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП (архивное фото) Фото:

В Пермском крае утром 18 декабря на загородной трассе произошло смертельное ДТП. Водитель «Рено Флюенс» на дороге «Кунгур-Соликамск» допустил столкновение со встречным грузовиком, а тот после врезался в еще две машины. Погиб предполагаемый виновник ДТП — водитель легковушки, рассказали в ГИБДД.

«По автодороге двигался автомобиль «Рено Флюенс» под управлением мужчины 1965 года рождения, который на 4 км автодороги не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Ситрак». От столкновения большегруз выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями «Рено Дастер». В результате погиб водитель «Рено Флюенс», — сообщается на странице Госавтоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте».

После аварии в больницу увезли водителя «Рено Дастер» и двоих его пассажира. Полиция проводит проверку.

Водителя «Рено Флюенс» смяло от удара
Водителя «Рено Флюенс» смяло от удара
Фото:
«Дастеру» тоже серьезно досталось
«Дастеру» тоже серьезно досталось
Фото:
Водитель грузовика не пострадал
Водитель грузовика не пострадал
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае утром 18 декабря на загородной трассе произошло смертельное ДТП. Водитель «Рено Флюенс» на дороге «Кунгур-Соликамск» допустил столкновение со встречным грузовиком, а тот после врезался в еще две машины. Погиб предполагаемый виновник ДТП — водитель легковушки, рассказали в ГИБДД. «По автодороге двигался автомобиль «Рено Флюенс» под управлением мужчины 1965 года рождения, который на 4 км автодороги не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Ситрак». От столкновения большегруз выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями «Рено Дастер». В результате погиб водитель «Рено Флюенс», — сообщается на странице Госавтоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте». После аварии в больницу увезли водителя «Рено Дастер» и двоих его пассажира. Полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...