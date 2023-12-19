В издательство «Захаров», которое работало с Акуниным, пришли с обыском

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Силовики возле дома Евгения Ройзмана. Екатеринбург , обыск
В издательство «Захаров» пришли силовики Фото:

Сотрудники Следственного комитета России пришли с обыском в издательство «Захаров». Оно публиковало книги Бориса Акунина, который 18 декабря был признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом. Об этом сообщили в самом издательстве.

«Пока ничего не понятно. [Обыски идут]», — написало издательство на своей странице в соцсетях.

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Сотрудники Следственного комитета России пришли с обыском в издательство «Захаров». Оно публиковало книги Бориса Акунина, который 18 декабря был признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом. Об этом сообщили в самом издательстве. «Пока ничего не понятно. [Обыски идут]», — написало издательство на своей странице в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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