США нашли новый источник боеприпасов для Украины

Washington Post: США рассчитывают, что Япония поможет Украине средствами ПВО
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Средства ПВО будут поставляться не напрямую из Японии в Киев, а через США Фото:
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Вашингтон может увеличить объем поставок средств ПВО на Украину, если Япония экспортирует в США боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает The Washington Post.

«Ожидается, что на этой неделе Япония официально изменит политику, которая позволит ей экспортировать несколько десятков ракет Patriot в Соединенные Штаты, что пополнит запасы Вашингтона», — передает газета. Это даст Америке возможность направить больше объемов новейших средств противоракетной обороны в Киев.

Отмечается, что японская сторона не будет напрямую отправлять ракеты-перехватчики Украине. Вместо этого они будут идти через США. Это сделано еще и для того, чтобы Вашингтон мог восполнить запасы, предназначенные для Азиатско-Тихоокеанского региона. Как пишет газета, в скором времени Токио решит, сколько ракет может экспортировать в США.

Ранее в Белом доме заявили, что помощь ВСУ прекратится тогда, когда на нее закончатся деньги. Правительство США также отметило, что единственная надежда остается на Конгресс.

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Вашингтон может увеличить объем поставок средств ПВО на Украину, если Япония экспортирует в США боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает The Washington Post. «Ожидается, что на этой неделе Япония официально изменит политику, которая позволит ей экспортировать несколько десятков ракет Patriot в Соединенные Штаты, что пополнит запасы Вашингтона», — передает газета. Это даст Америке возможность направить больше объемов новейших средств противоракетной обороны в Киев. Отмечается, что японская сторона не будет напрямую отправлять ракеты-перехватчики Украине. Вместо этого они будут идти через США. Это сделано еще и для того, чтобы Вашингтон мог восполнить запасы, предназначенные для Азиатско-Тихоокеанского региона. Как пишет газета, в скором времени Токио решит, сколько ракет может экспортировать в США. Ранее в Белом доме заявили, что помощь ВСУ прекратится тогда, когда на нее закончатся деньги. Правительство США также отметило, что единственная надежда остается на Конгресс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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