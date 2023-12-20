США нашли новый источник боеприпасов для Украины

Washington Post: США рассчитывают, что Япония поможет Украине средствами ПВО

20 декабря 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Средства ПВО будут поставляться не напрямую из Японии в Киев, а через США Фото: Lance Cpl. Tanner D. Lambert / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон может увеличить объем поставок средств ПВО на Украину, если Япония экспортирует в США боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает The Washington Post. «Ожидается, что на этой неделе Япония официально изменит политику, которая позволит ей экспортировать несколько десятков ракет Patriot в Соединенные Штаты, что пополнит запасы Вашингтона», — передает газета . Это даст Америке возможность направить больше объемов новейших средств противоракетной обороны в Киев. Отмечается, что японская сторона не будет напрямую отправлять ракеты-перехватчики Украине. Вместо этого они будут идти через США. Это сделано еще и для того, чтобы Вашингтон мог восполнить запасы, предназначенные для Азиатско-Тихоокеанского региона. Как пишет газета, в скором времени Токио решит, сколько ракет может экспортировать в США. Ранее в Белом доме заявили, что помощь ВСУ прекратится тогда, когда на нее закончатся деньги. Правительство США также отметило, что единственная надежда остается на Конгресс.

Вашингтон может увеличить объем поставок средств ПВО на Украину, если Япония экспортирует в США боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает The Washington Post. «Ожидается, что на этой неделе Япония официально изменит политику, которая позволит ей экспортировать несколько десятков ракет Patriot в Соединенные Штаты, что пополнит запасы Вашингтона», — передает газета. Это даст Америке возможность направить больше объемов новейших средств противоракетной обороны в Киев. Отмечается, что японская сторона не будет напрямую отправлять ракеты-перехватчики Украине. Вместо этого они будут идти через США. Это сделано еще и для того, чтобы Вашингтон мог восполнить запасы, предназначенные для Азиатско-Тихоокеанского региона. Как пишет газета, в скором времени Токио решит, сколько ракет может экспортировать в США. Ранее в Белом доме заявили, что помощь ВСУ прекратится тогда, когда на нее закончатся деньги. Правительство США также отметило, что единственная надежда остается на Конгресс.