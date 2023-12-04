Белый дом подтвердил, что прекратит помощь ВСУ, когда деньги на нее кончатся

05 декабря 2023 в 01:13 Размер текста - 17 +

В Белом доме допустили отказ финансировать помощь Украине Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense Поставки оружия Украине прекратятся после того, как у США закончатся деньги на помощь. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — сказал Салливан в ходе брифинга в Белом доме. Также правительство США отметило, что единственная надежда остается на конгресс. Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг уже заявлял о том, что в США могут закончится ресурсы на закупку помощи для Украины. По мнению официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера, положение не поле боя тяжелое, а выделяемые американскими властями средства для Киева быстро заканчиваются.

Поставки оружия Украине прекратятся после того, как у США закончатся деньги на помощь. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — сказал Салливан в ходе брифинга в Белом доме. Также правительство США отметило, что единственная надежда остается на конгресс. Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг уже заявлял о том, что в США могут закончится ресурсы на закупку помощи для Украины. По мнению официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера, положение не поле боя тяжелое, а выделяемые американскими властями средства для Киева быстро заканчиваются.