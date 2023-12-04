04 декабря 2023

Белый дом подтвердил, что прекратит помощь ВСУ, когда деньги на нее кончатся

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В Белом доме допустили отказ финансировать помощь Украине Фото:

Поставки оружия Украине прекратятся после того, как у США закончатся деньги на помощь. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — сказал Салливан в ходе брифинга в Белом доме. Также правительство США отметило, что единственная надежда остается на конгресс.

Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг уже заявлял о том, что в США могут закончится ресурсы на закупку помощи для Украины. По мнению официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера, положение не поле боя тяжелое, а выделяемые американскими властями средства для Киева быстро заканчиваются.

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Поставки оружия Украине прекратятся после того, как у США закончатся деньги на помощь. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — сказал Салливан в ходе брифинга в Белом доме. Также правительство США отметило, что единственная надежда остается на конгресс. Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг уже заявлял о том, что в США могут закончится ресурсы на закупку помощи для Украины. По мнению официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера, положение не поле боя тяжелое, а выделяемые американскими властями средства для Киева быстро заканчиваются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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