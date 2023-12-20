Больница пермского города побила исторический рекорд по нанятым врачам

В районную больницу Чернушки за два года устроились 29 врачей

20 декабря 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Около половины специалистов приехали из других регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чернушинскую районную больницу (Пермский край) за два последних года устроились работать 29 врачей. Об этом на заседании правительства региона доложил главный врач медучреждения Дмитрий Старцев, отметив, что это рекорд для больницы в XXI веке. Запись трансляции с заседания опубликована в официальной группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте». «Программа привлечения медицинских работников позволила достичь исторического максимума в XXI веке по численности врачей в округе. За два года в больницу приняты 29 врачей, половина прибыли из других регионов», — сказал Старцев. Докладчик отметил, что специалисты приезжали в город в том числе из Московской области, Свердловской области, и один врач приехал из Таджикистана. Также на заседании министр здравоохранения Анастасия Крутень заявила, что в регион в 2023 году удалось привлечь 35 врачей из других регионов.

В Чернушинскую районную больницу (Пермский край) за два последних года устроились работать 29 врачей. Об этом на заседании правительства региона доложил главный врач медучреждения Дмитрий Старцев, отметив, что это рекорд для больницы в XXI веке. Запись трансляции с заседания опубликована в официальной группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте». «Программа привлечения медицинских работников позволила достичь исторического максимума в XXI веке по численности врачей в округе. За два года в больницу приняты 29 врачей, половина прибыли из других регионов», — сказал Старцев. Докладчик отметил, что специалисты приезжали в город в том числе из Московской области, Свердловской области, и один врач приехал из Таджикистана. Также на заседании министр здравоохранения Анастасия Крутень заявила, что в регион в 2023 году удалось привлечь 35 врачей из других регионов.