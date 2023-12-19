В пермские территории переехали 35 врачей из других регионов

В Пермские больницы стали чаще трудоустраиваться медики из других регионов

20 декабря 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

В 2023 году в пермские больницы устроились 34 медика из других регионов Фото: Анна Майорова © URA.RU В медучреждения Пермского края с начала года трудоустроились 34 врача, приехавших из других регионов страны. Это больше, чем в предыдущем году. Об этом во время заседания краевого правительства рассказала министра здравоохранения региона Анастасия Крутень. Запись трансляции заседания опубликована в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте». «Так в текущем году трудоустроилось 34 медицинских, приехавших из других субъектов Российской Федерации, что на 15 человек больше, чем в предыдущем году. Также были трудоустроены 13 специалистов из частных медицинских организаций», — доложила министр. Она добавила, что благодаря программе по привлечению медицинских работников «Медицинские кадры Прикамья» в крае с начала года устроились работать 103 новых работников, что на 15 больше, чем годом ранее. Крутень отметила рост уровня обеспеченности врачами в ряде муниципалитетов. По итогам 2022 года этот показатель увеличился в 15 округах, например, в Гаинском, Ордынском, а в 2023 году еще в 9 муниципалитетах. Также министр доложила об укомплектовании медучреждений в регионах крайнего севера и 17 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, о возрождении практики трудоустройства семьей врачей. Ранее URA.RU рассказывало про молодого специалиста из Башкирии, которая устроилась работать врачом в пермскую поликлинику №7. Девушка окончила Пермский государственный медуниверситет по специальности и решила остаться и работать в Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В медучреждения Пермского края с начала года трудоустроились 34 врача, приехавших из других регионов страны. Это больше, чем в предыдущем году. Об этом во время заседания краевого правительства рассказала министра здравоохранения региона Анастасия Крутень. Запись трансляции заседания опубликована в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте». «Так в текущем году трудоустроилось 34 медицинских, приехавших из других субъектов Российской Федерации, что на 15 человек больше, чем в предыдущем году. Также были трудоустроены 13 специалистов из частных медицинских организаций», — доложила министр. Она добавила, что благодаря программе по привлечению медицинских работников «Медицинские кадры Прикамья» в крае с начала года устроились работать 103 новых работников, что на 15 больше, чем годом ранее. Крутень отметила рост уровня обеспеченности врачами в ряде муниципалитетов. По итогам 2022 года этот показатель увеличился в 15 округах, например, в Гаинском, Ордынском, а в 2023 году еще в 9 муниципалитетах. Также министр доложила об укомплектовании медучреждений в регионах крайнего севера и 17 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, о возрождении практики трудоустройства семьей врачей. Ранее URA.RU рассказывало про молодого специалиста из Башкирии, которая устроилась работать врачом в пермскую поликлинику №7. Девушка окончила Пермский государственный медуниверситет по специальности и решила остаться и работать в Перми.