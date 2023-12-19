19 декабря 2023

В пермские территории переехали 35 врачей из других регионов

В Пермские больницы стали чаще трудоустраиваться медики из других регионов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция по вживлению в позвоночник постоянного нейростимулятора. Екатеринбург, каталка, больничный коридор, медик, здоровье, медицина, здравоохранение, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, доктор, кушетка, больничная
В 2023 году в пермские больницы устроились 34 медика из других регионов Фото:

В медучреждения Пермского края с начала года трудоустроились 34 врача, приехавших из других регионов страны. Это больше, чем в предыдущем году. Об этом во время заседания краевого правительства рассказала министра здравоохранения региона Анастасия Крутень. Запись трансляции заседания опубликована в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Так в текущем году трудоустроилось 34 медицинских, приехавших из других субъектов Российской Федерации, что на 15 человек больше, чем в предыдущем году. Также были трудоустроены 13 специалистов из частных медицинских организаций», — доложила министр. Она добавила, что благодаря программе по привлечению медицинских работников «Медицинские кадры Прикамья» в крае с начала года устроились работать 103 новых работников, что на 15 больше, чем годом ранее.

Крутень отметила рост уровня обеспеченности врачами в ряде муниципалитетов. По итогам 2022 года этот показатель увеличился в 15 округах, например, в Гаинском, Ордынском, а в 2023 году еще в 9 муниципалитетах. Также министр доложила об укомплектовании медучреждений в регионах крайнего севера и 17 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, о возрождении практики трудоустройства семьей врачей.

Ранее URA.RU рассказывало про молодого специалиста из Башкирии, которая устроилась работать врачом в пермскую поликлинику №7. Девушка окончила Пермский государственный медуниверситет по специальности и решила остаться и работать в Перми.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В медучреждения Пермского края с начала года трудоустроились 34 врача, приехавших из других регионов страны. Это больше, чем в предыдущем году. Об этом во время заседания краевого правительства рассказала министра здравоохранения региона Анастасия Крутень. Запись трансляции заседания опубликована в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте». «Так в текущем году трудоустроилось 34 медицинских, приехавших из других субъектов Российской Федерации, что на 15 человек больше, чем в предыдущем году. Также были трудоустроены 13 специалистов из частных медицинских организаций», — доложила министр. Она добавила, что благодаря программе по привлечению медицинских работников «Медицинские кадры Прикамья» в крае с начала года устроились работать 103 новых работников, что на 15 больше, чем годом ранее. Крутень отметила рост уровня обеспеченности врачами в ряде муниципалитетов. По итогам 2022 года этот показатель увеличился в 15 округах, например, в Гаинском, Ордынском, а в 2023 году еще в 9 муниципалитетах. Также министр доложила об укомплектовании медучреждений в регионах крайнего севера и 17 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, о возрождении практики трудоустройства семьей врачей. Ранее URA.RU рассказывало про молодого специалиста из Башкирии, которая устроилась работать врачом в пермскую поликлинику №7. Девушка окончила Пермский государственный медуниверситет по специальности и решила остаться и работать в Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...