Губернатор ХМАО и легендарные нефтяники договорились развивать югорское землячество

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с легендарными нефтяниками, основателями и первопроходцами нефтегазового комплекса в Западной Сибири. Они договорились развивать «Югорское землячество» в Москве, сообщается на официальном сайте правительства региона.
«Договорились о том, что «Югорское землячество» станет наставником для клуба (клуб «Югорский дом — объединение предпринимателей из Югры — прим. URA.RU). Уверена, «Югорский дом» станет еще одним местом силы для людей нашего региона», — рассказала на официальной странице в социальных сетях губернатор Югры Наталья Комарова.
На встрече с Комаровой присутствовали президент Союза нефтепромышленников России и председатель «Югорского землячества» Геннадий Шмаль, первопроходец Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции Сергей Барышников, руководитель Нижневартовского УБР Леонид Титов и заслуженный работник нефтегазоносного комплекса Ольга Мещерякова.
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