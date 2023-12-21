Губернатор ХМАО и легендарные нефтяники договорились развивать югорское землячество

Губернатор Комарова встретилась в Москве с нефтяниками-первопроходцами
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Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова встретилась с легендарными нефтяниками в Москве Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с легендарными нефтяниками, основателями и первопроходцами нефтегазового комплекса в Западной Сибири. Они договорились развивать «Югорское землячество» в Москве, сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Договорились о том, что «Югорское землячество» станет наставником для клуба (клуб «Югорский дом — объединение предпринимателей из Югры — прим. URA.RU). Уверена, «Югорский дом» станет еще одним местом силы для людей нашего региона», — рассказала на официальной странице в социальных сетях губернатор Югры Наталья Комарова.

На встрече с Комаровой присутствовали президент Союза нефтепромышленников России и председатель «Югорского землячества» Геннадий Шмаль, первопроходец Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции Сергей Барышников, руководитель Нижневартовского УБР Леонид Титов и заслуженный работник нефтегазоносного комплекса Ольга Мещерякова.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с легендарными нефтяниками, основателями и первопроходцами нефтегазового комплекса в Западной Сибири. Они договорились развивать «Югорское землячество» в Москве, сообщается на официальном сайте правительства региона. «Договорились о том, что «Югорское землячество» станет наставником для клуба (клуб «Югорский дом — объединение предпринимателей из Югры — прим. URA.RU). Уверена, «Югорский дом» станет еще одним местом силы для людей нашего региона», — рассказала на официальной странице в социальных сетях губернатор Югры Наталья Комарова. На встрече с Комаровой присутствовали президент Союза нефтепромышленников России и председатель «Югорского землячества» Геннадий Шмаль, первопроходец Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции Сергей Барышников, руководитель Нижневартовского УБР Леонид Титов и заслуженный работник нефтегазоносного комплекса Ольга Мещерякова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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