В ХМАО директор с подельниками украли цемент на 20 миллионов рублей

В Когалыме четверо местных жителей обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В 2018—2021 гг. трое бывших работников одной из нефтедобывающих компаний и директор транспортного предприятия города совершили хищение цемента у двух организаций. Соучастники получали на складах организаций цемент и вносили в транспортные накладные заведомо ложные сведения о его перевозке и использовании», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Директор на личном транспорте вывозил похищенный цемент и продавал предприятиям округа, часть имущества реализовывали через фиктивные сделки. Из-за действий обвиняемых две нефтяные компании получили материальный ущерб в размере 20 миллионов. Уголовное дело направлено в Когалымский суд.
Как сообщил источник URA.RU, обвиняемыми по уголовному делу проходят организатор Илкин Алиев и подельники Гульназ Габидуллина, Альберт Ибрагимов и Сергей Сорокин. Ущерб причинен двум предприятиям: ООО «Лукойл — Западная Сибирь» и ООО «Аргос-Сумр».
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