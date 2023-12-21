21 декабря 2023

В ХМАО директор с подельниками украли цемент на 20 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Четверым когалымчанам грозит срок за кражу цемента Фото:

В Когалыме четверо местных жителей обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В 2018—2021 гг. трое бывших работников одной из нефтедобывающих компаний и директор транспортного предприятия города совершили хищение цемента у двух организаций. Соучастники получали на складах организаций цемент и вносили в транспортные накладные заведомо ложные сведения о его перевозке и использовании», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Директор на личном транспорте вывозил похищенный цемент и продавал предприятиям округа, часть имущества реализовывали через фиктивные сделки. Из-за действий обвиняемых две нефтяные компании получили материальный ущерб в размере 20 миллионов. Уголовное дело направлено в Когалымский суд.

Как сообщил источник URA.RU, обвиняемыми по уголовному делу проходят организатор Илкин Алиев и подельники Гульназ Габидуллина, Альберт Ибрагимов и Сергей Сорокин. Ущерб причинен двум предприятиям: ООО «Лукойл — Западная Сибирь» и ООО «Аргос-Сумр».

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В Когалыме четверо местных жителей обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В 2018—2021 гг. трое бывших работников одной из нефтедобывающих компаний и директор транспортного предприятия города совершили хищение цемента у двух организаций. Соучастники получали на складах организаций цемент и вносили в транспортные накладные заведомо ложные сведения о его перевозке и использовании», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Директор на личном транспорте вывозил похищенный цемент и продавал предприятиям округа, часть имущества реализовывали через фиктивные сделки. Из-за действий обвиняемых две нефтяные компании получили материальный ущерб в размере 20 миллионов. Уголовное дело направлено в Когалымский суд. Как сообщил источник URA.RU, обвиняемыми по уголовному делу проходят организатор Илкин Алиев и подельники Гульназ Габидуллина, Альберт Ибрагимов и Сергей Сорокин. Ущерб причинен двум предприятиям: ООО «Лукойл — Западная Сибирь» и ООО «Аргос-Сумр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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