24 декабря 2023

Полянский: Израиль воспринял резолюцию СБ ООН как разрешение на атаки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Израиль продолжение зачистки сектора Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль трактует принятую резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН как разрешение продолжать атаковать сектор Газа. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Происходит ровно то, о чем мы предупреждали при голосовании по гуманитарной резолюции по Газе. Израиль трактует ее так, что „создание условий“ для прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора», — написал Полянский в своем telegram-канале. Он высказал сомнения, что от текста выиграли палестинцы и арабы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа. Он пообещал вести боевые действия до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Это единственный способ сделать сектор Газа безопасным для Израиля и освободить заложников, считает Нетаньяху, пишет НСН.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израиль трактует принятую резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН как разрешение продолжать атаковать сектор Газа. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Происходит ровно то, о чем мы предупреждали при голосовании по гуманитарной резолюции по Газе. Израиль трактует ее так, что „создание условий“ для прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора», — написал Полянский в своем telegram-канале. Он высказал сомнения, что от текста выиграли палестинцы и арабы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа. Он пообещал вести боевые действия до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Это единственный способ сделать сектор Газа безопасным для Израиля и освободить заложников, считает Нетаньяху, пишет НСН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...