В мире Полянский: Израиль воспринял резолюцию СБ ООН как разрешение на атаки 25 декабря 2023 в 01:32 Размер текста - 17 + Израиль продолжение зачистки сектора Газа Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль трактует принятую резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН как разрешение продолжать атаковать сектор Газа. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Происходит ровно то, о чем мы предупреждали при голосовании по гуманитарной резолюции по Газе. Израиль трактует ее так, что „создание условий“ для прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора», — написал Полянский в своем telegram-канале. Он высказал сомнения, что от текста выиграли палестинцы и арабы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа. Он пообещал вести боевые действия до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Это единственный способ сделать сектор Газа безопасным для Израиля и освободить заложников, считает Нетаньяху, пишет НСН. Израиль трактует принятую резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН как разрешение продолжать атаковать сектор Газа. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Происходит ровно то, о чем мы предупреждали при голосовании по гуманитарной резолюции по Газе. Израиль трактует ее так, что „создание условий“ для прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора», — написал Полянский в своем telegram-канале. Он высказал сомнения, что от текста выиграли палестинцы и арабы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа. Он пообещал вести боевые действия до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Это единственный способ сделать сектор Газа безопасным для Израиля и освободить заложников, считает Нетаньяху, пишет НСН. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям