26 декабря 2023

В ХМАО сотрудника ИВС осудили за снабжение заключенных телефонами и алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик, приговор, колония, тюрьма, судебное заседание, судья, суд, личное дело, сотрудник фсин
Экс-сотрудник полиции получил условный срок Фото:

Урайский городской суд приговорил сотрудника ИВС, который снабжал подозреваемых и обвиняемых алкоголем и телефонами. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Назначить [осужденному] наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на срок 3 (три) года», — сообщается в картотеке суда. Срок экс-сотруднику ОМВД Урая дали условный.

Сотрудник изолятора весной 2021 года договорился с заключенными поставлять в ИВС телефоны, алкоголь и устраивать несанкционированные свидания. В обмен на услуги сидящие в изоляторе платили деньги и обещали не нарушать режим содержания. Экс-сотрудника осудили за взятки, превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

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Урайский городской суд приговорил сотрудника ИВС, который снабжал подозреваемых и обвиняемых алкоголем и телефонами. Об этом сообщается в картотеке суда. «Назначить [осужденному] наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на срок 3 (три) года», — сообщается в картотеке суда. Срок экс-сотруднику ОМВД Урая дали условный. Сотрудник изолятора весной 2021 года договорился с заключенными поставлять в ИВС телефоны, алкоголь и устраивать несанкционированные свидания. В обмен на услуги сидящие в изоляторе платили деньги и обещали не нарушать режим содержания. Экс-сотрудника осудили за взятки, превышение и злоупотребление должностными полномочиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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