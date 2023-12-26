В ХМАО сотрудника ИВС осудили за снабжение заключенных телефонами и алкоголем

Урайский городской суд приговорил сотрудника ИВС, который снабжал подозреваемых и обвиняемых алкоголем и телефонами. Об этом сообщается в картотеке суда.
«Назначить [осужденному] наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на срок 3 (три) года», — сообщается в картотеке суда. Срок экс-сотруднику ОМВД Урая дали условный.
Сотрудник изолятора весной 2021 года договорился с заключенными поставлять в ИВС телефоны, алкоголь и устраивать несанкционированные свидания. В обмен на услуги сидящие в изоляторе платили деньги и обещали не нарушать режим содержания. Экс-сотрудника осудили за взятки, превышение и злоупотребление должностными полномочиями.
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