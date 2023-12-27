Губернатор Махонин придумал, как остановить процесс отъезда молодежи из края

Махонин: молодежь не будет уезжать, если учеба в пермских вузах будет престижной

28 декабря 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал интервью Андрею Ванденко Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает, что для того, чтобы остановить отток молодежи из региона, необходимо сделать так, чтобы образование в местных вузах стало престижным. Он считает, что если человек уехал учиться в столицу, то его уже сложно будет уговорить вернуться. «Наша задача — сделать так, чтобы высшее образование в Перми стало популярным и престижным. Мы очень рассчитываем на новый кампус, который строится благодаря победе на федеральном конкурсе. Мы его уже фактически запустили», — рассказал Махонин в своем интервью журналисту Андрею Ванденко, которое опубликовано в ТАСС. Махонин также отметил, что очень важно развивать городскую инфраструктуру. Пермяки, получившие диплом столичных вузов, не хотят возвращаться в Пермь. По его словам, нужно сделать так, чтобы люди понимали, что здесь у них будет высокооплачиваемая работа, комфортная бытовая жизнь и удобная городская среда. Махонин уверен, что всего этого можно добиться в долгосрочной перспективе. На вопрос про своих детей Махонин ответил, что если они захотят учиться в другом регионе, то он их отпустит. «Это будет их решение. Но я посоветую им учиться и развиваться здесь. Уверен, все возможности тут появятся», — заявил губернатор региона. Андрей Ванденко — российский журналист, специализирующий на жанре интервью. Он известен серией интервью с президентом РФ Владимиром Путиным «20 вопросов Путину». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает, что для того, чтобы остановить отток молодежи из региона, необходимо сделать так, чтобы образование в местных вузах стало престижным. Он считает, что если человек уехал учиться в столицу, то его уже сложно будет уговорить вернуться. «Наша задача — сделать так, чтобы высшее образование в Перми стало популярным и престижным. Мы очень рассчитываем на новый кампус, который строится благодаря победе на федеральном конкурсе. Мы его уже фактически запустили», — рассказал Махонин в своем интервью журналисту Андрею Ванденко, которое опубликовано в ТАСС. Махонин также отметил, что очень важно развивать городскую инфраструктуру. Пермяки, получившие диплом столичных вузов, не хотят возвращаться в Пермь. По его словам, нужно сделать так, чтобы люди понимали, что здесь у них будет высокооплачиваемая работа, комфортная бытовая жизнь и удобная городская среда. Махонин уверен, что всего этого можно добиться в долгосрочной перспективе. На вопрос про своих детей Махонин ответил, что если они захотят учиться в другом регионе, то он их отпустит. «Это будет их решение. Но я посоветую им учиться и развиваться здесь. Уверен, все возможности тут появятся», — заявил губернатор региона. Андрей Ванденко — российский журналист, специализирующий на жанре интервью. Он известен серией интервью с президентом РФ Владимиром Путиным «20 вопросов Путину».