Губернатор Махонин придумал, как остановить процесс отъезда молодежи из края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает, что для того, чтобы остановить отток молодежи из региона, необходимо сделать так, чтобы образование в местных вузах стало престижным. Он считает, что если человек уехал учиться в столицу, то его уже сложно будет уговорить вернуться.
«Наша задача — сделать так, чтобы высшее образование в Перми стало популярным и престижным. Мы очень рассчитываем на новый кампус, который строится благодаря победе на федеральном конкурсе. Мы его уже фактически запустили», — рассказал Махонин в своем интервью журналисту Андрею Ванденко, которое опубликовано в ТАСС.
Махонин также отметил, что очень важно развивать городскую инфраструктуру. Пермяки, получившие диплом столичных вузов, не хотят возвращаться в Пермь. По его словам, нужно сделать так, чтобы люди понимали, что здесь у них будет высокооплачиваемая работа, комфортная бытовая жизнь и удобная городская среда. Махонин уверен, что всего этого можно добиться в долгосрочной перспективе.
На вопрос про своих детей Махонин ответил, что если они захотят учиться в другом регионе, то он их отпустит. «Это будет их решение. Но я посоветую им учиться и развиваться здесь. Уверен, все возможности тут появятся», — заявил губернатор региона.
Андрей Ванденко — российский журналист, специализирующий на жанре интервью. Он известен серией интервью с президентом РФ Владимиром Путиным «20 вопросов Путину».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.