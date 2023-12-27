Автозавод поддерживает педагогов, которые готовят для предприятия кадры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) продолжит платить педагогам премии за подготовку рабочих для своих цехов. Как рассказали в пресс-службе предприятия, преподавателям организовывают стажировки на заводе, развивают материально-техническую базу профильного колледжа.

«Завод реализует программы поддержки преподавателей образовательного кластера „Машиностроение“. Выявляются лучшие педагоги профобразования, выплачиваются премии, на заводе организуются стажировки, а работники предприятия проходят переподготовку, чтобы быть вовлеченными в образовательный процесс», — рассказали на предприятии.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» кластер с опорой на автозавод включили в десятку лучших в России. Программу в подмосковном Реутове представили вместе с Миасским машиностроительным колледжем. По итогам защиты жюри выставили 100 баллов из 100 возможных. Участвовали 130 кластеров из 58 регионов страны.

На защите проекта начальник отдела обучения и развития персонала «Урала» Екатерина Колоскова обозначила кадровую потребность предприятия до 2026 года. Чтобы заполнить вакансии, завод предоставляет выпускникам и студентам ряд компенсаций, выплачивает стипендии и премии по итогам года, ведет программу целевого набора.

Работа в рамках «Профессиналитета» усилится. Запланировано допфинансирование на развитие инфраструктуры колледжа, расширится перечень программ подготовки. К 2025 году количество обучающихся в орбите проекта увеличится до 2175 человек.

В защите проекта из Миасса участвовали заводчанка Екатерина Колоскова и директор колледжа Виктор Саблуков Фото: пресс-служба автозавода «Урал»

Жюри присудило проекту 100 баллов из ста возможных Фото: пресс-служба автозавода «Урал»