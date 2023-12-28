В России предсказали рост спроса на автострахование

АКРА: рынок автострахования вырастет на 20% в 2024

29 декабря 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

За девять месяцев 2023 года сегмент автострахования вырос на 22% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России в 2024 году рынок страхования автомобилей вырастет на 20%, до 730-740 миллиардов рублей. Такой прогноз дали в группе рейтингов фининститутов АКРА. «По итогам 2024 года агентство ожидает 20%-ный прирост премий по автострахованию до 730-740 миллиардов рублей. Это единственный из крупных сегментов страхового рынка, способный показать в 2024 году хорошую динамику», — говорится в прогнозе. За девять месяцев 2023 года сегмент автострахования вырос на 22%. Основным фактором стало увеличение числа проданных машин, в сравнении с 2022 годом. По итогам четвертого квартала 2023 года будет зафиксирован дальнейший рост авторынка и в 2024 года тенденция продолжится, полагает АКРА. Спрос на автомобили премиум-сегмента китайских производителей остается на высоком уровне, такая экспансия российского авторынка продолжится и в 2024-м году. Об этом сообщил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Доля новых машин премиум класса по итогам октября увеличилась на 3,1% и составила 3,4, сообщает Телеканал 360.

В России в 2024 году рынок страхования автомобилей вырастет на 20%, до 730-740 миллиардов рублей. Такой прогноз дали в группе рейтингов фининститутов АКРА. «По итогам 2024 года агентство ожидает 20%-ный прирост премий по автострахованию до 730-740 миллиардов рублей. Это единственный из крупных сегментов страхового рынка, способный показать в 2024 году хорошую динамику», — говорится в прогнозе. За девять месяцев 2023 года сегмент автострахования вырос на 22%. Основным фактором стало увеличение числа проданных машин, в сравнении с 2022 годом. По итогам четвертого квартала 2023 года будет зафиксирован дальнейший рост авторынка и в 2024 года тенденция продолжится, полагает АКРА. Спрос на автомобили премиум-сегмента китайских производителей остается на высоком уровне, такая экспансия российского авторынка продолжится и в 2024-м году. Об этом сообщил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Доля новых машин премиум класса по итогам октября увеличилась на 3,1% и составила 3,4, сообщает Телеканал 360.