Мэр из ХМАО запретил запускать фейерверки в Новый год

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин объявил особый противопожарный режим на территории муниципалитета. В постановлении мэра указано, что с 29 декабря по 9 января и с 17 по 20 января 2024 года запрещается запускать фейерверки.
«Глава района Борис Саломатин подписал постановление о введении особого противопожарного режима на территории Нижневартовского района за границами городских и сельских населенных пунктов. Документом устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий, запуск фейерверков в праздничные дни: с 29 декабря 2023 года по 9 января 2024 года и с 17 по 20 января 2024 года», — сообщили власти Нижневартовского района в telegram-канале.
Патрульные группы будут контролировать соблюдение правил противопожарного режима. Ведомственные учреждения привлекут к профилактическим рейдам добровольные пожарные дружины.
Ранее URA.RU писало, что в ряде населенных пунктов ХМАО ввели особый противопожарный режим. Жителям запретили запускать праздничные салюты.
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