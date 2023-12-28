28 декабря 2023

Мэр из ХМАО запретил запускать фейерверки в Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют Победы. Курган, салют, фейерверк, салют победы
В Нижневартовском районе ХМАО салюты запрещено запускать с 29 декабря по 9 января и с 17 по 20 января Фото:

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин объявил особый противопожарный режим на территории муниципалитета. В постановлении мэра указано, что с 29 декабря по 9 января и с 17 по 20 января 2024 года запрещается запускать фейерверки.

«Глава района Борис Саломатин подписал постановление о введении особого противопожарного режима на территории Нижневартовского района за границами городских и сельских населенных пунктов. Документом устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий, запуск фейерверков в праздничные дни: с 29 декабря 2023 года по 9 января 2024 года и с 17 по 20 января 2024 года», — сообщили власти Нижневартовского района в telegram-канале.

Патрульные группы будут контролировать соблюдение правил противопожарного режима. Ведомственные учреждения привлекут к профилактическим рейдам добровольные пожарные дружины.

Ранее URA.RU писало, что в ряде населенных пунктов ХМАО ввели особый противопожарный режим. Жителям запретили запускать праздничные салюты.

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Глава Нижневартовского района Борис Саломатин объявил особый противопожарный режим на территории муниципалитета. В постановлении мэра указано, что с 29 декабря по 9 января и с 17 по 20 января 2024 года запрещается запускать фейерверки. «Глава района Борис Саломатин подписал постановление о введении особого противопожарного режима на территории Нижневартовского района за границами городских и сельских населенных пунктов. Документом устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий, запуск фейерверков в праздничные дни: с 29 декабря 2023 года по 9 января 2024 года и с 17 по 20 января 2024 года», — сообщили власти Нижневартовского района в telegram-канале. Патрульные группы будут контролировать соблюдение правил противопожарного режима. Ведомственные учреждения привлекут к профилактическим рейдам добровольные пожарные дружины. Ранее URA.RU писало, что в ряде населенных пунктов ХМАО ввели особый противопожарный режим. Жителям запретили запускать праздничные салюты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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