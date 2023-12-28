Мама ребенка, которого зажевало в эскалаторе ТЦ Екатеринбурга, рассказала о его состоянии

Семилетний мальчик Руслан, ногу которого «зажевало» эскалатором в торговом центре «Карнавал» в Екатеринбурге, ходит на перевязки. Его здоровью ничего не угрожает. Инцидент произошел 28 декабря.
«Решили пойти в „Карнавал“, чтобы купить новогодний наряд в школу. Обошли несколько магазинов. Руслан предложил пойти в кафе. Мы поехали по эскалатору вниз. Он стоял за мной. Вдруг он как заорал: „Мама, помоги!“, я повернулась, начала вытаскивать ногу. Я не могла ничем ему помочь, кричала, чтобы вызвали скорую. Сейчас Руслан чувствует себя нормально, ходит на перевязки», — пишет Е1.
У семьи пострадавшего нет претензий к руководству торгового центра «Карнавал». Женщина рада, что ребенок остался цел. От похода на школьный праздник мальчику пришлось отказаться.
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