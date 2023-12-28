28 декабря 2023

Мама ребенка, которого зажевало в эскалаторе ТЦ Екатеринбурга, рассказала о его состоянии

Мальчик, которого зажевало в эскалаторе ТЦ Екатеринбурга, ходит на перевязки
© Служба новостей «URA.RU»
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, тц, эскалаторы, авиа-парк
Мальчик вынужден ходить на перевязки из-за неисправного эскалатора Фото:

Семилетний мальчик Руслан, ногу которого «зажевало» эскалатором в торговом центре «Карнавал» в Екатеринбурге, ходит на перевязки. Его здоровью ничего не угрожает. Инцидент произошел 28 декабря.

«Решили пойти в „Карнавал“, чтобы купить новогодний наряд в школу. Обошли несколько магазинов. Руслан предложил пойти в кафе. Мы поехали по эскалатору вниз. Он стоял за мной. Вдруг он как заорал: „Мама, помоги!“, я повернулась, начала вытаскивать ногу. Я не могла ничем ему помочь, кричала, чтобы вызвали скорую. Сейчас Руслан чувствует себя нормально, ходит на перевязки», — пишет Е1.

У семьи пострадавшего нет претензий к руководству торгового центра «Карнавал». Женщина рада, что ребенок остался цел. От похода на школьный праздник мальчику пришлось отказаться.

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Семилетний мальчик Руслан, ногу которого «зажевало» эскалатором в торговом центре «Карнавал» в Екатеринбурге, ходит на перевязки. Его здоровью ничего не угрожает. Инцидент произошел 28 декабря. «Решили пойти в „Карнавал“, чтобы купить новогодний наряд в школу. Обошли несколько магазинов. Руслан предложил пойти в кафе. Мы поехали по эскалатору вниз. Он стоял за мной. Вдруг он как заорал: „Мама, помоги!“, я повернулась, начала вытаскивать ногу. Я не могла ничем ему помочь, кричала, чтобы вызвали скорую. Сейчас Руслан чувствует себя нормально, ходит на перевязки», — пишет Е1. У семьи пострадавшего нет претензий к руководству торгового центра «Карнавал». Женщина рада, что ребенок остался цел. От похода на школьный праздник мальчику пришлось отказаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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