В торговом центре Екатеринбурга ребенка зажевало в эскалаторе

28 декабря 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

В ТЦ «Карнавал» на эскалаторе зажевало маленького мальчика Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге в ТЦ «Карнавал» на улице Халтурина ногу мальчика зажевало в эскалаторе. Об этом сообщают очевидцы ЧП. «На эскалаторе в ТЦ „Карнавал“ зажевало ребенка», — пишет Е1.RU со ссылкой на читателей. По их словам, ребенок самостоятельно вышел на эскалатор, мамы рядом не было. На крики подбежали мужчины и начали вызволять ребенка. В торговый центр вызвали скорую помощь.

В Екатеринбурге в ТЦ «Карнавал» на улице Халтурина ногу мальчика зажевало в эскалаторе. Об этом сообщают очевидцы ЧП. «На эскалаторе в ТЦ „Карнавал“ зажевало ребенка», — пишет Е1.RU со ссылкой на читателей. По их словам, ребенок самостоятельно вышел на эскалатор, мамы рядом не было. На крики подбежали мужчины и начали вызволять ребенка. В торговый центр вызвали скорую помощь.