В торговом центре Екатеринбурга ребенка зажевало в эскалаторе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Локдаун 30 октября. Тюмень, торговый центр, эскалатор, тц, карантин, карантин не каникулы, локдаун, торговый центр закрыт
В ТЦ «Карнавал» на эскалаторе зажевало маленького мальчика Фото:

В Екатеринбурге в ТЦ «Карнавал» на улице Халтурина ногу мальчика зажевало в эскалаторе. Об этом сообщают очевидцы ЧП.

«На эскалаторе в ТЦ „Карнавал“ зажевало ребенка», — пишет Е1.RU со ссылкой на читателей. По их словам, ребенок самостоятельно вышел на эскалатор, мамы рядом не было. На крики подбежали мужчины и начали вызволять ребенка. В торговый центр вызвали скорую помощь.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в ТЦ «Карнавал» на улице Халтурина ногу мальчика зажевало в эскалаторе. Об этом сообщают очевидцы ЧП. «На эскалаторе в ТЦ „Карнавал“ зажевало ребенка», — пишет Е1.RU со ссылкой на читателей. По их словам, ребенок самостоятельно вышел на эскалатор, мамы рядом не было. На крики подбежали мужчины и начали вызволять ребенка. В торговый центр вызвали скорую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...