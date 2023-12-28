В торговом центре Екатеринбурга ребенка зажевало в эскалаторе

В ТЦ «Карнавал» на эскалаторе зажевало маленького мальчика
В Екатеринбурге в ТЦ «Карнавал» на улице Халтурина ногу мальчика зажевало в эскалаторе. Об этом сообщают очевидцы ЧП.
«На эскалаторе в ТЦ „Карнавал“ зажевало ребенка», — пишет Е1.RU со ссылкой на читателей. По их словам, ребенок самостоятельно вышел на эскалатор, мамы рядом не было. На крики подбежали мужчины и начали вызволять ребенка. В торговый центр вызвали скорую помощь.
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