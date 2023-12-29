Куйвашев посоветовал, как провести 1 января

Губернатор Куйвашев «отправляет» свердловчан на пробежку 1 января

30 декабря 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Также Евгений Куйвашев считает, что 1 января нужно провести в кругу близких Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал жителям региона в первый день 2024 года устроить пробежку или провести время с близкими. Об этом он сказал в интервью телевизионщикам. «Мы должны проводить 1 января с хорошим настроением. Кто сможет с пробежкой и зарядкой, а кто не сможет, то просто с хорошим настроением в кругу близких», — передает слова губернатора «Четвертый канал». Также в интервью Куйвашев поделился лучшим рецептом счастливого Нового года. По его мнению, во время праздника необходимо находиться в хорошей компании из близких людей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал жителям региона в первый день 2024 года устроить пробежку или провести время с близкими. Об этом он сказал в интервью телевизионщикам. «Мы должны проводить 1 января с хорошим настроением. Кто сможет с пробежкой и зарядкой, а кто не сможет, то просто с хорошим настроением в кругу близких», — передает слова губернатора «Четвертый канал». Также в интервью Куйвашев поделился лучшим рецептом счастливого Нового года. По его мнению, во время праздника необходимо находиться в хорошей компании из близких людей.