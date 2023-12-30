30 декабря 2023

Пермские танкисты поздравили земляков с Новым годом после успешной атаки на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, танкисты, связь, рация, танковый корпус, военнослужащие, военная служба, солдат
Пермяки выступили со срочным обращением к землякам из зоны СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танкисты из Пермского края, успешно атаковавшие объекты ВСУ в зоне проведения спецоперации, поздравили земляков с наступающим Новым годом. Видеообращение выложено в Telegram.

«Выехали с позиции, отработали успешно. Отправили <…> (украинцам — заменено редакцией URA.RU) очень много „подарков“. Поздравляю всех с наступающим, жалею всем мирного неба над головой и, чтобы поскорее это все (конфликт на Украине — прим. URA.RU) закончилось», — сказал один из экипажа танка. Видео опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи».

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина уже распространяется в соцсети. Первыми его услышали жители Камчатки. Глава государства обратился к участникам спецоперации, назвав их героями. Россия доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступит, отметил российский лидер.

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Танкисты из Пермского края, успешно атаковавшие объекты ВСУ в зоне проведения спецоперации, поздравили земляков с наступающим Новым годом. Видеообращение выложено в Telegram. «Выехали с позиции, отработали успешно. Отправили <…> (украинцам — заменено редакцией URA.RU) очень много „подарков“. Поздравляю всех с наступающим, жалею всем мирного неба над головой и, чтобы поскорее это все (конфликт на Украине — прим. URA.RU) закончилось», — сказал один из экипажа танка. Видео опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи». Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина уже распространяется в соцсети. Первыми его услышали жители Камчатки. Глава государства обратился к участникам спецоперации, назвав их героями. Россия доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступит, отметил российский лидер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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