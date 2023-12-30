Пермские танкисты поздравили земляков с Новым годом после успешной атаки на СВО. Видео

31 декабря 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Пермяки выступили со срочным обращением к землякам из зоны СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танкисты из Пермского края, успешно атаковавшие объекты ВСУ в зоне проведения спецоперации, поздравили земляков с наступающим Новым годом. Видеообращение выложено в Telegram. «Выехали с позиции, отработали успешно. Отправили <…> (украинцам — заменено редакцией URA.RU) очень много „подарков“. Поздравляю всех с наступающим, жалею всем мирного неба над головой и, чтобы поскорее это все (конфликт на Украине — прим. URA.RU) закончилось», — сказал один из экипажа танка. Видео опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи». Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина уже распространяется в соцсети. Первыми его услышали жители Камчатки. Глава государства обратился к участникам спецоперации, назвав их героями. Россия доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступит, отметил российский лидер.

Танкисты из Пермского края, успешно атаковавшие объекты ВСУ в зоне проведения спецоперации, поздравили земляков с наступающим Новым годом. Видеообращение выложено в Telegram. «Выехали с позиции, отработали успешно. Отправили <…> (украинцам — заменено редакцией URA.RU) очень много „подарков“. Поздравляю всех с наступающим, жалею всем мирного неба над головой и, чтобы поскорее это все (конфликт на Украине — прим. URA.RU) закончилось», — сказал один из экипажа танка. Видео опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи». Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина уже распространяется в соцсети. Первыми его услышали жители Камчатки. Глава государства обратился к участникам спецоперации, назвав их героями. Россия доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступит, отметил российский лидер.