Танкисты из Пермского края, успешно атаковавшие объекты ВСУ в зоне проведения спецоперации, поздравили земляков с наступающим Новым годом. Видеообращение выложено в Telegram.
«Выехали с позиции, отработали успешно. Отправили <…> (украинцам — заменено редакцией URA.RU) очень много „подарков“. Поздравляю всех с наступающим, жалею всем мирного неба над головой и, чтобы поскорее это все (конфликт на Украине — прим. URA.RU) закончилось», — сказал один из экипажа танка. Видео опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи».
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина уже распространяется в соцсети. Первыми его услышали жители Камчатки. Глава государства обратился к участникам спецоперации, назвав их героями. Россия доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступит, отметил российский лидер.
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