05 января 2024

В Севастополе объявили воздушную тревогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
Перекрыт Крымский мост, передает Развожаев Фото:

В Севастополе объявлена воздушная тревога. В районе Стрелецкой и Севастопольской бухты виден дым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Воздушная тревога в Севастополе. <…> Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт», — написал Развожаев в Telegram. Он добавил, что дым исходит от табельных средств маскировки, которые используют военные. Отмечается, что также перекрыт Крымский мост.

Обновлено в 11:43 по мск:

Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Движение по Крымскому мосту также возобновлено.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Севастополе объявлена воздушная тревога. В районе Стрелецкой и Севастопольской бухты виден дым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Воздушная тревога в Севастополе. <…> Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт», — написал Развожаев в Telegram. Он добавил, что дым исходит от табельных средств маскировки, которые используют военные. Отмечается, что также перекрыт Крымский мост. Обновлено в 11:43 по мск: Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Движение по Крымскому мосту также возобновлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...