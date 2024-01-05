Происшествия В Севастополе объявили воздушную тревогу 05 января 2024 в 13:28 Размер текста - 17 + Перекрыт Крымский мост, передает Развожаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Севастополе объявлена воздушная тревога. В районе Стрелецкой и Севастопольской бухты виден дым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Воздушная тревога в Севастополе. <…> Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт», — написал Развожаев в Telegram. Он добавил, что дым исходит от табельных средств маскировки, которые используют военные. Отмечается, что также перекрыт Крымский мост. Обновлено в 11:43 по мск: Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Движение по Крымскому мосту также возобновлено. В Севастополе объявлена воздушная тревога. В районе Стрелецкой и Севастопольской бухты виден дым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Воздушная тревога в Севастополе. <…> Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт», — написал Развожаев в Telegram. Он добавил, что дым исходит от табельных средств маскировки, которые используют военные. Отмечается, что также перекрыт Крымский мост. Обновлено в 11:43 по мск: Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Движение по Крымскому мосту также возобновлено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям