В Севастополе объявили воздушную тревогу

Перекрыт Крымский мост, передает Развожаев
В Севастополе объявлена воздушная тревога. В районе Стрелецкой и Севастопольской бухты виден дым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Воздушная тревога в Севастополе. <…> Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт», — написал Развожаев в Telegram. Он добавил, что дым исходит от табельных средств маскировки, которые используют военные. Отмечается, что также перекрыт Крымский мост.
Обновлено в 11:43 по мск:
Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Движение по Крымскому мосту также возобновлено.
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