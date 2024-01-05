В Пермском крае гендиректор Соликамского магниевого завода обжалует приговор

Бывший генеральный директор Соликамского магниевого завода Артур Уртаев пытается обжаловать приговор суда. Его признали виновным в растрате 2,5 млн рублей, которые принадлежали предприятию.
«Жалоба от Артура Уртаева поступила в суд 21 декабря. Вдобавок, приговор также хочет обжаловать и прокуратура», — пишет Properm со ссылкой на картотеку суда.
Ранее стало известно, что Артура Уртаева приговорили к четырем годам лишения свободы. Его обвинили в попытке хищения 2,5 млрд рублей, а также многомиллионной растрате. По версии следствия, бывший директор перечислил 1,5 млн рублей компании, которая проводила аудит предприятия, а затем потратил деньги на собственные нужды. Также Уртаева обвинили в передаче 250 млн рублей акционеру завода Игорю Пестрикову. Сам экс-директор своей вины не признает.
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