05 января 2024
04 января 2024

В Пермском крае гендиректор Соликамского магниевого завода обжалует приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Экс-директор подал жалобу в конце декабря 2023 года Фото:

Бывший генеральный директор Соликамского магниевого завода Артур Уртаев пытается обжаловать приговор суда. Его признали виновным в растрате 2,5 млн рублей, которые принадлежали предприятию.

«Жалоба от Артура Уртаева поступила в суд 21 декабря. Вдобавок, приговор также хочет обжаловать и прокуратура», — пишет Properm со ссылкой на картотеку суда.

Ранее стало известно, что Артура Уртаева приговорили к четырем годам лишения свободы. Его обвинили в попытке хищения 2,5 млрд рублей, а также многомиллионной растрате. По версии следствия, бывший директор перечислил 1,5 млн рублей компании, которая проводила аудит предприятия, а затем потратил деньги на собственные нужды. Также Уртаева обвинили в передаче 250 млн рублей акционеру завода Игорю Пестрикову. Сам экс-директор своей вины не признает.

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Бывший генеральный директор Соликамского магниевого завода Артур Уртаев пытается обжаловать приговор суда. Его признали виновным в растрате 2,5 млн рублей, которые принадлежали предприятию. «Жалоба от Артура Уртаева поступила в суд 21 декабря. Вдобавок, приговор также хочет обжаловать и прокуратура», — пишет Properm со ссылкой на картотеку суда. Ранее стало известно, что Артура Уртаева приговорили к четырем годам лишения свободы. Его обвинили в попытке хищения 2,5 млрд рублей, а также многомиллионной растрате. По версии следствия, бывший директор перечислил 1,5 млн рублей компании, которая проводила аудит предприятия, а затем потратил деньги на собственные нужды. Также Уртаева обвинили в передаче 250 млн рублей акционеру завода Игорю Пестрикову. Сам экс-директор своей вины не признает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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