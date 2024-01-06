Общество ЖКХ и Городская среда В районе ХМАО власти ищут подрядчика для ликвидации незаконных свалок 07 января 2024 в 06:43 Размер текста - 17 + На ликвидацию незаконной свалки власти района планируют потратить 8,8 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Урманный Ханты-Мансийского района до середины марта 2024 года планируется ликвидировать несанкционированную свалку. Местные власти объявили конкурс по поиску подрядчика для этих целей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Объект закупки — ликвидация несанкционированной свалки отходов, расположенной в поселке Урманный. Заказчик — комитет по финансам Ханты-Мансийского района. Срок исполнения контракта — до 15 марта 2024 года», — сообщается в документах аукциона. Городские власти готовы заплатить за экологическую безопасность жителей поселка 8,8 миллиона рублей. Именно такая максимальная стоимость контракта установлена заказчиком. Перечень отходов, подлежащих утилизации приведен в техническом задании и включает 35 наименований. Исполнитель для подтверждения своих работ ежедневно должен вести фото-фиксацию территории свалки и 24-часовое онлайн-видеонаблюдение. Аналогичный конкурс в ноябре 2023 года объявила мэрия Нефтеюганска. Несанкционированные свалки в городе планируется ликвидировать до 15 октября 2024 года. На эти цели местные власти готовы потратить 26 миллионов рублей. В поселке Урманный Ханты-Мансийского района до середины марта 2024 года планируется ликвидировать несанкционированную свалку. Местные власти объявили конкурс по поиску подрядчика для этих целей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Объект закупки — ликвидация несанкционированной свалки отходов, расположенной в поселке Урманный. Заказчик — комитет по финансам Ханты-Мансийского района. Срок исполнения контракта — до 15 марта 2024 года», — сообщается в документах аукциона. Городские власти готовы заплатить за экологическую безопасность жителей поселка 8,8 миллиона рублей. Именно такая максимальная стоимость контракта установлена заказчиком. Перечень отходов, подлежащих утилизации приведен в техническом задании и включает 35 наименований. Исполнитель для подтверждения своих работ ежедневно должен вести фото-фиксацию территории свалки и 24-часовое онлайн-видеонаблюдение. Аналогичный конкурс в ноябре 2023 года объявила мэрия Нефтеюганска. Несанкционированные свалки в городе планируется ликвидировать до 15 октября 2024 года. На эти цели местные власти готовы потратить 26 миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям