22 ноября 2023

Мэрия Нефтеюганска потратит 26 млн рублей на ликвидацию мусорных свалок

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы избавить город от мусорных свалок, мэрия Нефтеюганска (ХМАО) готова потратить 26 млн рублей Фото:

Администрация Нефтеюганска (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году за 26 миллионов рублей займется ликвидацией несанкционированных мусорных свалок. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Место оказания услуг: несанкционированные свалки на территории земель общего пользования города Нефтеюганска. Срок оказания услуг: с момента подписания контракта по 15 октября 2024 года. Состав услуг: проведение исследования состава отходов для определения класса опасности для окружающей среды сбор и погрузочные работы при автомобильных перевозках бытового и строительного мусора; сбор и погрузочные работы при автомобильных перевозках бытового и строительного мусора ручным способом; вывоз отходов на полигон ТБО; утилизация отходов; отсыпка песком и планировка территории», — сказано в размещенной на портале документации.

Ранее стало известно о решении властей Нефтеюганска потратить 2,4 миллиона рублей на уничтожение грызунов и санитарную обработку мусорных баков. Решению мэрии предшествовали жалобы горожан, столкнувшихся на улице с крысами.

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Администрация Нефтеюганска (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году за 26 миллионов рублей займется ликвидацией несанкционированных мусорных свалок. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Место оказания услуг: несанкционированные свалки на территории земель общего пользования города Нефтеюганска. Срок оказания услуг: с момента подписания контракта по 15 октября 2024 года. Состав услуг: проведение исследования состава отходов для определения класса опасности для окружающей среды сбор и погрузочные работы при автомобильных перевозках бытового и строительного мусора; сбор и погрузочные работы при автомобильных перевозках бытового и строительного мусора ручным способом; вывоз отходов на полигон ТБО; утилизация отходов; отсыпка песком и планировка территории», — сказано в размещенной на портале документации. Ранее стало известно о решении властей Нефтеюганска потратить 2,4 миллиона рублей на уничтожение грызунов и санитарную обработку мусорных баков. Решению мэрии предшествовали жалобы горожан, столкнувшихся на улице с крысами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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