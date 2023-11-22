Мэрия Нефтеюганска потратит 26 млн рублей на ликвидацию мусорных свалок

Чтобы избавить город от мусорных свалок, мэрия Нефтеюганска (ХМАО) готова потратить 26 млн рублей Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Администрация Нефтеюганска (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году за 26 миллионов рублей займется ликвидацией несанкционированных мусорных свалок. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Место оказания услуг: несанкционированные свалки на территории земель общего пользования города Нефтеюганска. Срок оказания услуг: с момента подписания контракта по 15 октября 2024 года. Состав услуг: проведение исследования состава отходов для определения класса опасности для окружающей среды сбор и погрузочные работы при автомобильных перевозках бытового и строительного мусора; сбор и погрузочные работы при автомобильных перевозках бытового и строительного мусора ручным способом; вывоз отходов на полигон ТБО; утилизация отходов; отсыпка песком и планировка территории», — сказано в размещенной на портале документации.

Ранее стало известно о решении властей Нефтеюганска потратить 2,4 миллиона рублей на уничтожение грызунов и санитарную обработку мусорных баков. Решению мэрии предшествовали жалобы горожан, столкнувшихся на улице с крысами.