Жительница Екатеринбурга Наталия Алейникова выиграла бесплатную путевку на Сахалин благодаря своим знаниям. Девушка победила в викторине на знание истории, культуры и достопримечательностей Сахалинской области, которая прошла на выставке-форуме «Россия» в Москве. Информация об этом появилась в сети.
«Счастливым обладателем путевки на Сахалин стала Наталия Алейникова. Жительница Екатеринбурга выиграла возможность приехать и насладиться настоящим сахалинским гостеприимством, неописуемой красотой природы и познакомиться с историей и традициями островного региона», — сообщает telegram-канал «Сахалин на ВДНХ».
Алейникова получила пятидневную поездку для двоих в горнолыжный сезон на Сахалин. В путевку включено проживание, перелет и культурная программа.
Выставка-форум «Россия» открылась для гостей мероприятия 4 ноября 2023 года, она будет работать до 12 апреля 2024 года. Выставка проходит в Москве, на территории ВДНХ. О том, чем отличился стенд Свердловской области — в спецпроекте URA.RU.
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