06 января 2024

Екатеринбурженка выиграла на выставке «Россия» бесплатную путевку на Сахалин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча призеров "Золотой Маски" в Екатеринбурге, девушка, аэропорт, турист, чемодан
Наталия Алейникова получила путевку на Сахалин на двоих с проживанием и перелетом Фото:

Жительница Екатеринбурга Наталия Алейникова выиграла бесплатную путевку на Сахалин благодаря своим знаниям. Девушка победила в викторине на знание истории, культуры и достопримечательностей Сахалинской области, которая прошла на выставке-форуме «Россия» в Москве. Информация об этом появилась в сети.

«Счастливым обладателем путевки на Сахалин стала Наталия Алейникова. Жительница Екатеринбурга выиграла возможность приехать и насладиться настоящим сахалинским гостеприимством, неописуемой красотой природы и познакомиться с историей и традициями островного региона», — сообщает telegram-канал «Сахалин на ВДНХ».

Алейникова получила пятидневную поездку для двоих в горнолыжный сезон на Сахалин. В путевку включено проживание, перелет и культурная программа.

Выставка-форум «Россия» открылась для гостей мероприятия 4 ноября 2023 года, она будет работать до 12 апреля 2024 года. Выставка проходит в Москве, на территории ВДНХ. О том, чем отличился стенд Свердловской области — в спецпроекте URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Екатеринбурга Наталия Алейникова выиграла бесплатную путевку на Сахалин благодаря своим знаниям. Девушка победила в викторине на знание истории, культуры и достопримечательностей Сахалинской области, которая прошла на выставке-форуме «Россия» в Москве. Информация об этом появилась в сети. «Счастливым обладателем путевки на Сахалин стала Наталия Алейникова. Жительница Екатеринбурга выиграла возможность приехать и насладиться настоящим сахалинским гостеприимством, неописуемой красотой природы и познакомиться с историей и традициями островного региона», — сообщает telegram-канал «Сахалин на ВДНХ». Алейникова получила пятидневную поездку для двоих в горнолыжный сезон на Сахалин. В путевку включено проживание, перелет и культурная программа. Выставка-форум «Россия» открылась для гостей мероприятия 4 ноября 2023 года, она будет работать до 12 апреля 2024 года. Выставка проходит в Москве, на территории ВДНХ. О том, чем отличился стенд Свердловской области — в спецпроекте URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...