09 января 2024

Опубликовано видео нападения мигранта на 6-летнюю девочку в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Отец успел спасти шестилетнюю девочку Фото:

В telegram-канале Baza появилось видео с нападением 43-летнего жители Киргизии Жениша Токтосунова на шестилетнюю девочку в московском магазине. В момент нападения мужчина находился в неадекватном состоянии.

Инцидент произошел в столичном магазине «Мясновъ». Токтосунов схватил за шею шестилетнюю девочку и закричал, что сейчас убьет ее. К счастью, отец ребенка успел среагировать и повалить нападавшего. Следователи СКР Московской области уже возбудили уголовное дело на уроженца Киргизии.

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В telegram-канале Baza появилось видео с нападением 43-летнего жители Киргизии Жениша Токтосунова на шестилетнюю девочку в московском магазине. В момент нападения мужчина находился в неадекватном состоянии. Инцидент произошел в столичном магазине «Мясновъ». Токтосунов схватил за шею шестилетнюю девочку и закричал, что сейчас убьет ее. К счастью, отец ребенка успел среагировать и повалить нападавшего. Следователи СКР Московской области уже возбудили уголовное дело на уроженца Киргизии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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