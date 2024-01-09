Опубликовано видео нападения мигранта на 6-летнюю девочку в Москве

Отец успел спасти шестилетнюю девочку
В telegram-канале Baza появилось видео с нападением 43-летнего жители Киргизии Жениша Токтосунова на шестилетнюю девочку в московском магазине. В момент нападения мужчина находился в неадекватном состоянии.
Инцидент произошел в столичном магазине «Мясновъ». Токтосунов схватил за шею шестилетнюю девочку и закричал, что сейчас убьет ее. К счастью, отец ребенка успел среагировать и повалить нападавшего. Следователи СКР Московской области уже возбудили уголовное дело на уроженца Киргизии.
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