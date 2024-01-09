СК завел дело на мужчину, который напал на шестилетнюю девочку в магазине

На 43-летнего жители Киргизии Жениша Токтосунова было заведено уголовное дело из-за нападения на шестилетнюю девочку в столичном магазине. Об этом сообщило СК РФ региона.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК региона. Заявление опубликовано в
Ранее сообщалось, что Токтосунов напал на малолетнюю девочку в мясном магазине в Москве. Он схватил ребенка за шею и кричал, что сейчас убьет его. Отец девочки быстро среагировал и повалил Токтосунова на пол. По данным telegram-каналов, мужчина был не в адекватном состоянии, ему оказали психиатрическую помощь и доставили в больницу.
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