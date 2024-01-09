СК завел дело на мужчину, который напал на шестилетнюю девочку в магазине

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РПЦ. Москва, следственный комитет, ск, шеврон следственного комитета
В Москве завели уголовное дело на жителя Киргизии Фото:

На 43-летнего жители Киргизии Жениша Токтосунова было заведено уголовное дело из-за нападения на шестилетнюю девочку в столичном магазине. Об этом сообщило СК РФ региона.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК региона. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что Токтосунов напал на малолетнюю девочку в мясном магазине в Москве. Он схватил ребенка за шею и кричал, что сейчас убьет его. Отец девочки быстро среагировал и повалил Токтосунова на пол. По данным telegram-каналов, мужчина был не в адекватном состоянии, ему оказали психиатрическую помощь и доставили в больницу.

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На 43-летнего жители Киргизии Жениша Токтосунова было заведено уголовное дело из-за нападения на шестилетнюю девочку в столичном магазине. Об этом сообщило СК РФ региона. «Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК региона. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что Токтосунов напал на малолетнюю девочку в мясном магазине в Москве. Он схватил ребенка за шею и кричал, что сейчас убьет его. Отец девочки быстро среагировал и повалил Токтосунова на пол. По данным telegram-каналов, мужчина был не в адекватном состоянии, ему оказали психиатрическую помощь и доставили в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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