СК завел дело на мужчину, который напал на шестилетнюю девочку в магазине

09 января 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

В Москве завели уголовное дело на жителя Киргизии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На 43-летнего жители Киргизии Жениша Токтосунова было заведено уголовное дело из-за нападения на шестилетнюю девочку в столичном магазине. Об этом сообщило СК РФ региона. «Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК региона. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что Токтосунов напал на малолетнюю девочку в мясном магазине в Москве. Он схватил ребенка за шею и кричал, что сейчас убьет его. Отец девочки быстро среагировал и повалил Токтосунова на пол. По данным telegram-каналов, мужчина был не в адекватном состоянии, ему оказали психиатрическую помощь и доставили в больницу.

На 43-летнего жители Киргизии Жениша Токтосунова было заведено уголовное дело из-за нападения на шестилетнюю девочку в столичном магазине. Об этом сообщило СК РФ региона. «Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК региона. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что Токтосунов напал на малолетнюю девочку в мясном магазине в Москве. Он схватил ребенка за шею и кричал, что сейчас убьет его. Отец девочки быстро среагировал и повалил Токтосунова на пол. По данным telegram-каналов, мужчина был не в адекватном состоянии, ему оказали психиатрическую помощь и доставили в больницу.