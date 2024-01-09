В некоторых городах ХМАО отменили занятия у детей первой смены из-за морозов

10 января 2024 в 06:33 Размер текста - 17 +

В некоторых населенных пунктах ХМАО объявлены актировки для первой смены Фото: Илья Московец © URA.RU В городах Советский и Югорск (ХМАО) отменили занятия у детей первой смены для учеников с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления: температура -29.2 градуса, ветер 0 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Также отменили занятия первой смены для учеников с 1-го по 4-й класс в населенных пунктах: Нижние Нарыкары, Чемаши и Шайтанка, Алябьевский, Ванзетур, Зеленоборск, Малиновский, Пионерский, Светлый, Березово, Игрим, Ванзеват, Корлики, Перегребное Полноват, Теги и Шеркалы. В Кимкьясуй, Ломбовож и Щекурья, Саранпауль и Сосьва актировка распространяется на детей с 1-го по 8-й класс.

В городах Советский и Югорск (ХМАО) отменили занятия у детей первой смены для учеников с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления: температура -29.2 градуса, ветер 0 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Также отменили занятия первой смены для учеников с 1-го по 4-й класс в населенных пунктах: Нижние Нарыкары, Чемаши и Шайтанка, Алябьевский, Ванзетур, Зеленоборск, Малиновский, Пионерский, Светлый, Березово, Игрим, Ванзеват, Корлики, Перегребное Полноват, Теги и Шеркалы. В Кимкьясуй, Ломбовож и Щекурья, Саранпауль и Сосьва актировка распространяется на детей с 1-го по 8-й класс.