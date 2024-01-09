В некоторых городах ХМАО отменили занятия у детей первой смены из-за морозов

В городах Советский и Югорск (ХМАО) отменили занятия у детей первой смены для учеников с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги».
«Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления: температура -29.2 градуса, ветер 0 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Также отменили занятия первой смены для учеников с 1-го по 4-й класс в населенных пунктах: Нижние Нарыкары, Чемаши и Шайтанка, Алябьевский, Ванзетур, Зеленоборск, Малиновский, Пионерский, Светлый, Березово, Игрим, Ванзеват, Корлики, Перегребное Полноват, Теги и Шеркалы. В Кимкьясуй, Ломбовож и Щекурья, Саранпауль и Сосьва актировка распространяется на детей с 1-го по 8-й класс.
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