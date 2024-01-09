09 января 2024

В некоторых городах ХМАО отменили занятия у детей первой смены из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, термометр, зима, квартира, холод
В некоторых населенных пунктах ХМАО объявлены актировки для первой смены Фото:

В городах Советский и Югорск (ХМАО) отменили занятия у детей первой смены для учеников с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления: температура -29.2 градуса, ветер 0 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Также отменили занятия первой смены для учеников с 1-го по 4-й класс в населенных пунктах: Нижние Нарыкары, Чемаши и Шайтанка, Алябьевский, Ванзетур, Зеленоборск, Малиновский, Пионерский, Светлый, Березово, Игрим, Ванзеват, Корлики, Перегребное Полноват, Теги и Шеркалы. В Кимкьясуй, Ломбовож и Щекурья, Саранпауль и Сосьва актировка распространяется на детей с 1-го по 8-й класс.

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В городах Советский и Югорск (ХМАО) отменили занятия у детей первой смены для учеников с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления: температура -29.2 градуса, ветер 0 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Также отменили занятия первой смены для учеников с 1-го по 4-й класс в населенных пунктах: Нижние Нарыкары, Чемаши и Шайтанка, Алябьевский, Ванзетур, Зеленоборск, Малиновский, Пионерский, Светлый, Березово, Игрим, Ванзеват, Корлики, Перегребное Полноват, Теги и Шеркалы. В Кимкьясуй, Ломбовож и Щекурья, Саранпауль и Сосьва актировка распространяется на детей с 1-го по 8-й класс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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