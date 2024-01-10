«Коммерсант»: на заводе Mercedes в РФ будут собирать китайские машины

11 января 2024 в 05:10 Размер текста - 17 +

Китайский автопром развивается на российском рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На высокотехнологичном заводе Mercedes в Подмосковье планируют собирать автомобили китайских брендов. Об этом рассказал гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, чья компания в 2023 году стала собственником предприятия после ухода немецкого концерна из РФ. «Наша задача — получить комплектующие у китайской стороны, собрать автомобиль и передать для продажи дистрибутору. Есть различные варианты, например, когда мы создаем совместное предприятие с каким-то китайским производителем», — заявил в интервью изданию « Коммерсант » Ольховский. По словам главы «Автодома», компания вела переговоры со всеми брендами, которые представлены в России, кроме Haval. Аналогичные переговоры, по словам Ольховского, вели все пять заводов в РФ, которые на данный момент пытаются производить китайские автомобили. Ольховский отметил, что есть режим DKD, когда машины из Китая привозят предварительно разобранными. Второй режим SKD — крупноузловая сборка, когда предприятие собирает подвеску, двигатель или что-то еще в зависимости от договоренностей. И режим CKD, когда завод сваривает и окрашивает кузов из полученных деталей. «Первый год мы начинаем с режима DKD, переходим в SKD. И через 12 месяцев, если у нас все получается и качество машин соответствует ожиданиям, мы переходим в режим CKD», — поделился планами топ-менеджер «Автодома». Помощник президента России Максим Орешкин ранее заявил в интервью, что мировые автомобильные компании, такие как германские Mercedes и BMW, могут уйти в историю через десять лет. По его словам, на сегодняшний день экспортером автомобилей номер один в мире стал Китай, сообщает телеканал RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На высокотехнологичном заводе Mercedes в Подмосковье планируют собирать автомобили китайских брендов. Об этом рассказал гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, чья компания в 2023 году стала собственником предприятия после ухода немецкого концерна из РФ. «Наша задача — получить комплектующие у китайской стороны, собрать автомобиль и передать для продажи дистрибутору. Есть различные варианты, например, когда мы создаем совместное предприятие с каким-то китайским производителем», — заявил в интервью изданию «Коммерсант» Ольховский. По словам главы «Автодома», компания вела переговоры со всеми брендами, которые представлены в России, кроме Haval. Аналогичные переговоры, по словам Ольховского, вели все пять заводов в РФ, которые на данный момент пытаются производить китайские автомобили. Ольховский отметил, что есть режим DKD, когда машины из Китая привозят предварительно разобранными. Второй режим SKD — крупноузловая сборка, когда предприятие собирает подвеску, двигатель или что-то еще в зависимости от договоренностей. И режим CKD, когда завод сваривает и окрашивает кузов из полученных деталей. «Первый год мы начинаем с режима DKD, переходим в SKD. И через 12 месяцев, если у нас все получается и качество машин соответствует ожиданиям, мы переходим в режим CKD», — поделился планами топ-менеджер «Автодома». Помощник президента России Максим Орешкин ранее заявил в интервью, что мировые автомобильные компании, такие как германские Mercedes и BMW, могут уйти в историю через десять лет. По его словам, на сегодняшний день экспортером автомобилей номер один в мире стал Китай, сообщает телеканал RT.