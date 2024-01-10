Житель ХМАО устроил с женой и матерью бизнес на запрещенных лекарствах

В Лангепасе местный житель заработал более миллиона на продаже препарата, который внесен в список сильнодействующих веществ. К незаконному бизнесу он привлек своих жену и мать, рассказали URA.RU в прокуратуре ХМАО.
«[Мужчина] вместе с женой и мамой открыли интернет-магазин и продавали сильнодействующие вещества. Приобретали партию лекарственных препаратов, и [он] размещал их в тайниках», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве.
За свои действия глава семейства получил условный срок. Также с него взыскали незаконно заработанные 1,3 млн рублей в пользу государства.
Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ в ХМАО накрыла банду наркоторговцев. У злоумышленников изъяли крупную партию наркотиков.
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