10 января 2024

Житель ХМАО устроил с женой и матерью бизнес на запрещенных лекарствах

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина заработал на запрещенных лекарства 1,3 млн рублей Фото:

В Лангепасе местный житель заработал более миллиона на продаже препарата, который внесен в список сильнодействующих веществ. К незаконному бизнесу он привлек своих жену и мать, рассказали URA.RU в прокуратуре ХМАО.

«[Мужчина] вместе с женой и мамой открыли интернет-магазин и продавали сильнодействующие вещества. Приобретали партию лекарственных препаратов, и [он] размещал их в тайниках», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве.

За свои действия глава семейства получил условный срок. Также с него взыскали незаконно заработанные 1,3 млн рублей в пользу государства.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ в ХМАО накрыла банду наркоторговцев. У злоумышленников изъяли крупную партию наркотиков.

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В Лангепасе местный житель заработал более миллиона на продаже препарата, который внесен в список сильнодействующих веществ. К незаконному бизнесу он привлек своих жену и мать, рассказали URA.RU в прокуратуре ХМАО. «[Мужчина] вместе с женой и мамой открыли интернет-магазин и продавали сильнодействующие вещества. Приобретали партию лекарственных препаратов, и [он] размещал их в тайниках», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. За свои действия глава семейства получил условный срок. Также с него взыскали незаконно заработанные 1,3 млн рублей в пользу государства. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ в ХМАО накрыла банду наркоторговцев. У злоумышленников изъяли крупную партию наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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