Россиянам посоветовали прочитать «Приключения Чиполлино», чтобы накопить на квартиру

Экономист Беляев посоветовал копить на квартиру по технике «взнос себе»
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По словам Беляева, чтобы накопить на квартиру, нужно откладывать по 10% от зарплаты Фото:

Для того, чтобы накопить на квартиру, нужно ежемесячно окладывать из зарплаты 10% процентов для первоначального взноса по ипотеке. Также следует найти инструменты по дополнительному доходу. Кроме того, нужно прочитать книгу «Приключения Чиполлино» авторства Джанни Родари, чтобы избежать лишних трат в ведении домашнего хозяйства. Об этом сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Как вы платите за квартиру, точно также вы должны откладывать ту сумму, которая у вас пойдет на первоначальный взнос. Более того, не просто откладывать пассивно, а попытаться найти такие инструменты, которые приносят вам еще доход», — передает «Лента.ру» слова Беляева. Он отметил, что минимум финансовых средств, удерживаемых без ущерба для качества жизни, считается 10% от ежемесячного заработка.

Кроме того, экономист добавил, что откладывать деньги — это работа не на один год. После сбора финансов для первого взноса можно прибегнуть к ипотеке. Беляев посоветовал конкретизировать свою цель и подумать, какую квартиру будет реально купить. Также он призвал рационально вести домашнее хозяйство для избежания лишних трат. По его словам, нужно прочитать книгу «Приключения Чиполлино». В ней красочно показано, как кум Тыква копил деньги.

Основатель проекта «ФинБорд», эксперт в области автоматизации бизнеса Ольга Кузнецова отметила, чтобы накопить деньги, нужно установить себе лимит, за который нельзя выходить. Нужно расписать все ежемесячные потребности и расходы на них, определив лимит трат. Например, можно установит лимит на развлечения, поездки на транспорте и на закупку продуктов питания, передает «Утро.ру».

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Для того, чтобы накопить на квартиру, нужно ежемесячно окладывать из зарплаты 10% процентов для первоначального взноса по ипотеке. Также следует найти инструменты по дополнительному доходу. Кроме того, нужно прочитать книгу «Приключения Чиполлино» авторства Джанни Родари, чтобы избежать лишних трат в ведении домашнего хозяйства. Об этом сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Как вы платите за квартиру, точно также вы должны откладывать ту сумму, которая у вас пойдет на первоначальный взнос. Более того, не просто откладывать пассивно, а попытаться найти такие инструменты, которые приносят вам еще доход», — передает «Лента.ру» слова Беляева. Он отметил, что минимум финансовых средств, удерживаемых без ущерба для качества жизни, считается 10% от ежемесячного заработка. Кроме того, экономист добавил, что откладывать деньги — это работа не на один год. После сбора финансов для первого взноса можно прибегнуть к ипотеке. Беляев посоветовал конкретизировать свою цель и подумать, какую квартиру будет реально купить. Также он призвал рационально вести домашнее хозяйство для избежания лишних трат. По его словам, нужно прочитать книгу «Приключения Чиполлино». В ней красочно показано, как кум Тыква копил деньги. Основатель проекта «ФинБорд», эксперт в области автоматизации бизнеса Ольга Кузнецова отметила, чтобы накопить деньги, нужно установить себе лимит, за который нельзя выходить. Нужно расписать все ежемесячные потребности и расходы на них, определив лимит трат. Например, можно установит лимит на развлечения, поездки на транспорте и на закупку продуктов питания, передает «Утро.ру».
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