Пермские термы в Крещение освятят свои бассейны

12 января 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Термы планируют работать в ночь на 19 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские термальные комплексы освятят свои уличные бассейны и на время Крещения превратят их в купели. Окунуться в них можно будет не только в обычные часы работы терм, но и в ночь с 18 на 19 января, рассказали URA.RU в администрации комплексов. «Все бассейны и купели в комплексе освятит священник. Один из бассейнов на открытой террасе временно станет купелью. Термы откроются 18 января в 11:00, а закроются 19 января в 04:00. Последний заход — в 02:30», — рассказали в «Пермских термах» корреспонденту агентства. Уточняется, что 19 января комплекс будет работать в обычном режиме с 11:00 до 23:00. Также Крещение планируют отметить в термах «Акватория». Комплекс будет работать в ночь на 19 января до 02:00. В администрации уточнили, что 18 января днем освятят купель терм. Ранее URA.RU рассказало, что пермские термы увеличили стоимость своих услуг. Комплексы подняли цены от 4% до 33%.

Пермские термальные комплексы освятят свои уличные бассейны и на время Крещения превратят их в купели. Окунуться в них можно будет не только в обычные часы работы терм, но и в ночь с 18 на 19 января, рассказали URA.RU в администрации комплексов. «Все бассейны и купели в комплексе освятит священник. Один из бассейнов на открытой террасе временно станет купелью. Термы откроются 18 января в 11:00, а закроются 19 января в 04:00. Последний заход — в 02:30», — рассказали в «Пермских термах» корреспонденту агентства. Уточняется, что 19 января комплекс будет работать в обычном режиме с 11:00 до 23:00. Также Крещение планируют отметить в термах «Акватория». Комплекс будет работать в ночь на 19 января до 02:00. В администрации уточнили, что 18 января днем освятят купель терм. Ранее URA.RU рассказало, что пермские термы увеличили стоимость своих услуг. Комплексы подняли цены от 4% до 33%.