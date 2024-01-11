11 января 2024

Пермские термы в Крещение освятят свои бассейны

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купели. Мотовилихинский пруд. Пермь, святая вода, крест, крещение, рпц, религия, священик, вера, купель, православие, церковный праздник
Термы планируют работать в ночь на 19 января Фото:

Пермские термальные комплексы освятят свои уличные бассейны и на время Крещения превратят их в купели. Окунуться в них можно будет не только в обычные часы работы терм, но и в ночь с 18 на 19 января, рассказали URA.RU в администрации комплексов.

«Все бассейны и купели в комплексе освятит священник. Один из бассейнов на открытой террасе временно станет купелью. Термы откроются 18 января в 11:00, а закроются 19 января в 04:00. Последний заход — в 02:30», — рассказали в «Пермских термах» корреспонденту агентства. Уточняется, что 19 января комплекс будет работать в обычном режиме с 11:00 до 23:00.

Также Крещение планируют отметить в термах «Акватория». Комплекс будет работать в ночь на 19 января до 02:00. В администрации уточнили, что 18 января днем освятят купель терм.

Ранее URA.RU рассказало, что пермские термы увеличили стоимость своих услуг. Комплексы подняли цены от 4% до 33%.

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Пермские термальные комплексы освятят свои уличные бассейны и на время Крещения превратят их в купели. Окунуться в них можно будет не только в обычные часы работы терм, но и в ночь с 18 на 19 января, рассказали URA.RU в администрации комплексов. «Все бассейны и купели в комплексе освятит священник. Один из бассейнов на открытой террасе временно станет купелью. Термы откроются 18 января в 11:00, а закроются 19 января в 04:00. Последний заход — в 02:30», — рассказали в «Пермских термах» корреспонденту агентства. Уточняется, что 19 января комплекс будет работать в обычном режиме с 11:00 до 23:00. Также Крещение планируют отметить в термах «Акватория». Комплекс будет работать в ночь на 19 января до 02:00. В администрации уточнили, что 18 января днем освятят купель терм. Ранее URA.RU рассказало, что пермские термы увеличили стоимость своих услуг. Комплексы подняли цены от 4% до 33%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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